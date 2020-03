Státní pojištění pro všechny? Koronavirus rozděluje prezidentské kandidáty Sanderse a Bidena

Poprvé během tohoto volebního období to bude kdo s koho v přímé a nikým nerušené konfrontaci.

Joe Biden a Bernie Sanders se v noci z neděle na pondělí utkají coby jediní dva soupeři v televizní debatě demokratů, kteří chtějí na podzim v prezidentských volbách vyzvat Donalda Trumpa.

Bude to jen necelé dva dny před primárkami ve čtyřech amerických státech, kde může Biden získat před svým soupeřem rozhodující náskok. A není pochyb o tom, že tyto volby i samotnou nedělní debatu hodně ovlivní současná zdravotní krize šířícího se koronaviru.

Z pozdravů a focení s příznivci zbyly jen virtuální předvolební mítinky, Biden i Sanders rozpustili své volební týmy a nechávají jejich členy pracovat z domova a kromě kampaně se naprosto změnily i kulisy nedělního rétorického souboje.

Jak jsou na tom demokraté před televizní diskuzí?

Aby se zamezilo zbytečnému cestování, debata soupeřů o prezidentskou nominaci nebude v divadle ve Phoenixu a s publikem, ale bez diváků a ve studiu CNN tady ve Washingtonu. Zdravotní krize mění kampaň i obsahově a dodává naléhavosti hlavně bodům Sandersova programu.

„Musíme zajistit, aby ten, kdo potřebuje léčbu, mohl bez ohledu na svůj příjem bezplatně navštívit lékaře. Tohle samozřejmě musíme udělat teď, uprostřed krize. Ale taky to musíme s naším absurdním a nefunkčním zdravotním systémem udělat v blízké budoucnosti,“ řekl Sanders.

„A řekněme si jasně – nedostatek zdravotní péče a dostupných léků neohrožuje jenom nepojištěné, ale dopadá na každého, kdo je s takovými lidmi v kontaktu. Tato krize nás učí, že v Americe jsme ve stejném bezpečí jako ten nejhůř pojištěný z nás,“ dodal.

Státní pojištění pro všechny

Joe Biden je proti Sandersovu návrhu státního pojištění pro všechny, je to jeden z jejich nejzásadnějších programových rozdílů.

Ale také on během týdne reagoval na pandemii koronaviru apelem na sociální programy v jakémsi prezidentském projevu nanečisto. Mimo jiné v něm naznačil i to, jaké má po sérii úspěchů v primárkách volební sebevědomí.

„Vydávám plán na boj s koronavirem. Celý ho najdete na mých webových stránkách. Vytyčuje okamžité kroky, které jsou teď potřeba k ochraně veřejného zdraví a také v ekonomice. Je to rozcestník ne toho, co budu dělat za deset měsíců, až budu prezidentem. Je určený pro vedení země v tento moment. Prezident Trump ho může celý okamžitě využít,“ vysvětlil Biden.

Poraženecký projev

Trump má pro zbytek primárek v rukou všechny trumfy – náskok, podporu řady odstoupivších kandidátů i vedení v průzkumech. Čekalo se, jestli po úterním fiasku v Michiganu a dalších státech Sanders už tento týden neodstoupí. Neudělal to, ale zněl už dost poraženecky.

„Prohráváme v debatě o volitelnosti. Nemůžu ani spočítat, kolik lidí naší kampani řeklo, že souhlasí s tím, za co bojujeme, ale že budou volit Bidena, protože má podle nich největší šanci porazit Donalda Trumpa. S tím já silně nesouhlasím. Ale miliony demokratů a nezávislých v této zemi si to myslí,“ popsal Sanders.

„Těším se na nedělní debatu se svým přítelem Joem Bidenem a na to, až se ho zeptám, co bude dělat pro půl milionu Američanů, kteří jsou v dluzích kvůli zdravotním výdajům. Nebo jak odpoví na výzvy vědců, že máme sedm či osm let na proměnu našeho energetického systému, než klimatická krize způsobí této planetě nenapravitelné škody,“ dodal.

První debatu s Bidenem jeden proti jednomu bude chtít Sanders využít k tomu, aby ho přinutil k ústupkům směrem ke svému programu, když už ve vlastní vítězství Sanders zjevně příliš nevěří. Začíná se v jednu hodinu ráno českého času.