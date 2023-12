Betlémská radnice zrušila letošní oslavy Vánoc. ‚Budeme se modlit za děti v Gaze,‘ říká starosta

V rodišti Ježíše Krista letos nepřipomíná Vánoce vůbec nic. Silnice do Betléma jsou zavřené ocelovými závorami, turisté se do Izraele a Palestiny bojí a nálada je od vypuknutí války v Gaze 7. října pochmurná. Betlémská radnice a církve navíc letos zrušily světské radovánky s Vánocemi spojené. Válka v Gaze doléhá i sem a podle obyvatel Betléma letos opravdu nelze slavit. Betlém 16:48 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Město betlém na palestinském území | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Touhle dobou bývá na náměstí Jesliček v Betlémě velký rozsvícený ozdobený vánoční strom, spousta otevřených stánků, kaváren, obchůdků se suvenýry a hlavně turistů z dalekého, i křesťanů z blízkého okolí.

„Už týdny před Vánoci se obvykle náměstí plní turisty. Letos nikdo, vůbec nikdo. Náměstí je úplně prázdné,“ vypráví Malik, který má na rohu náměstí Jesliček malý stánek s faláfelem. „Dokonce i během korony tu byli nějací turisté. Teď vůbec nic.“

Letos se na Štědrý den nekonal ani tradiční průvod skautských kapel, které hraním na bubny a dudy vítají příchod latinského patriarchy z Jeruzaléma.

„Už dva měsíce sem chodím jednou týdně, krámek otevřu, vyvětrám, ale nepřijde ani turista. Betlém je zavřený. Lidé se z města ani do města nedostanou,“ popisuje Louis Mišel, majitel obchůdku s betlémy z olivového dřeva kousek od náměstí Jesliček.

Teď jsou veškeré příjezdy do Betléma uzavřené ocelovou závorou. Projít se dá jen pěšky a pak musíte sehnat taxík. Před 7. říjnem přitom bylo běžné jet odtud do Jeruzaléma autem. Teď už to nejde.

Svíčky v Betlémě | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Z Betléma se stala pustina. Je to posvátné město, palestinské město, ale z 80 procent je závislé na turistice. Je tu 40 hotelů, všechny jsou zavřené. Desítky obchodů se suvenýry, všechny jsou zavřené. Dokonce i na trhu se zeleninou je mrtvo. Běžně totiž připravuje zelinář třeba deset přepravek rajčat pro hotely,“ doplňuje Louis Mišel.

Křesťanský starosta

Přímo na náměstí Jesliček s výhledem na chrám Narození Páně stojí betlémská radnice.

„Normálně rozsvěcíme strom první prosincovou sobotu, na začátku adventu. Letos jsme tuto oslavu zrušili, protože je to lidová oslava, na které lidé dávají najevo svou radost. Jenže my v Betlémě zažíváme smutek, vztek a odmítnutí toho, co se děje v Pásmu Gazy a na Západním břehu,“ řekl Českému rozhlasu na betlémské radnici starosta města Hanna Hanáníja.

Funkci betlémského starosty zastává podle tradice křesťan. A palestinští křesťané jsou i mezi obyvateli Gazy.

„Tisíce palestinských civilistů jsou zabíjeni. Nejsme proto schopní tady v Betlémě slavit. Jsme jeden národ a nemůžeme oslavovat, když se našemu lidu dějí takové masakry. Betlémská radnice, církve a občanské iniciativy se tak shodly, že se letošní Vánoce omezí jen na církevní rituály. Obejdou se bez veselých oslav,“ říká starosta Hannáníja, že se k rozhodnutí připojila i sousední, do značné míry křesťanská palestinská města Bejt Džalá a Bejt Sahúr.

Město Betlém | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Smysl Vánoc jsme ale nezrušili. Vánoce znamenají modlitbu. Zrušili jsme jen lidové oslavy. Za současné situace nebudeme slavit, budeme se modlit. Budeme se modlit za děti v Gaze. Budeme se modlit za to, aby nás Bůh obdařil mírem. Vždyť právě tady, v Betlémě, se zrodilo poselství míru, když se tu narodil Ježíš Kristus,“ dodává.

Žádní turisté

Z Betléma v posledních dvou měsících odešli i ti cizinci, kteří tu pracují jako dobrovolníci v nemocnicích nebo klášterech. Betlém opravdu zpustnul. Džalíl Elias to pociťuje na vlastní kůži.

„Nejen, že teď nejsou turisté. My víme, že se tu turismus nevzpamatuje nejméně do podzimu příštího roku. Lidé se v době války pochopitelně bojí přijet. Cesty do Betléma jsou navíc zavřené,“ míní.

Star je druhý největší hotel v Betlémě. Majitel Džalíl sedí v kanceláři v úplně potemnělém a prázdném foyer.

„My už jsme dva měsíce zavření. Stejně tak ostatní hotely v Betlémě. Hotely tu přitom živí šest tisíc rodin. A celkem je na turistice závislých dvacet tisíc rodin. Ale tohle je Palestina, zvykli jsme si a jen čekáme, až bude líp,“ konstatuje.

V jedné části chrámu Narození Páně provádějí bohoslužbu arménští kněží. Nejsou tu žádní turisté, jen několik místních, chrám je na tuto předvánoční adventní dobu nezvykle prázdný.

A v jeskyni pod kostelem, kde se údajně narodil Ježíš Kristus, jsem úplně sám. Tohle místo mají lidé pod stromečkem jako takzvaný betlém.