Betlém jako turistický přívěsek Jeruzaléma. Město na Palestinském území přichází o návštěvníky

Turisté se pomalu sunou do podzemí, do místa narození Ježíše Krista. Fronty v chrámě Narození Páně v Betlémě jsou ale překvapivě malé.

Betlém se v době křesťanských svátků potýká s menší turistickou návštěvností. Většina cestovatelů zamíří do nedalekého Jeruzaléma.

„Typ turistů, který sem teď jezdí, pro nás není velkým přínosem. Většinou jsou to poutníci. Provází je kněží. Já, jako průvodce, z toho nic nemám. Palestinská samospráva také ne. Má z toho jen církev,“ popisuje Saláh.

Ten je turistickým průvodcem, který provází po celém palestinském Západním břehu, i po Jordánsku: „Jako poutníci přijíždějí hodně Egypťané, Poláci, Rumuni. Tihle lidé tu vůbec nic neutratí. Teď tu byli Egypťané, chtěli si koupit svíčky do kostela. Stály pár šekelů. Smlouvali a nakonec stejně nic nekoupili.“

Většina západních turistů se podle Saláha ubytuje v Jeruzalémě. V Izraeli také přistanou a izraelské autobusy je vozí i do Betléma. „Skoro všechen zisk zůstane v Izraeli. Dopravu turistů až sem zajistí izraelská cestovní kancelář. My, Palestinci, do Izraele s našimi auty a autobusy nesmíme,“ stěžuje si Saláh.

Chrám Narození Páně v Betlémě | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Lepší vyhlídky po covidu

Kousek pod náměstím Jesliček je stejnojmenný hotel Manger Square.

„Většinou bývá v tomto období turistů víc. Ale letos byla situace v zemi napjatá. Lidé se báli kvůli tomu všemu, co se tu děje, přijet. Přitom loni po ukončení covidových omezení to bylo tak slibné,“ říká Luna Sahúríová, manažerka rezervací hotelu.

Oproti Saláhovi je optimističtější: „Zlepší se to. Pokud vím, tak od dvacátého dubna do půlky června mají hotely v Betlémě plno. Naši hosté jsou většinou z arabských zemí. Z Egypta, ze Sýrie, ale i odjinud.“

Že se do Betléma a dalších míst na Palestinských územích jezdí jen na krátké výlety z Jeruzaléma, potvrzuje i český turista Ondřej Kaleta: „Je to jenom jednodenní výlet z Jeruzaléma, klasický trojúhelník Jericho, Jordán a Betlém. V hotelu jsme v Jeruzalémě, a snažíme se tady prozkoumat, co půjde. Jsme tu jenom pár dnů.“

I když se po období covidové pandemie do Betléma turisté vrátili, město i nadále trpí tím, že je jen takovým přívěskem nedalekého Jeruzaléma.