Vánoční město vzniklo přesně před 280 lety. Pensylvánský Betlém založili Moravští bratři

Vánoce slaví většina Američanů, ale jen desetitisíce z nich přímo ve Vánočním městě. Tímto přízviskem se honosí Betlém v Pensylvánii, který založili Moravští bratři, američtí pokračovatelé protestantské církve původně z území Česka. Jejich dědictví je tam i dnes patrné na každém kroku, včetně toho vánočního, jak si ověřil americký zpravodaj Radiožurnálu při výpravě do Vánočního města. Vzniklo přesně před 280 lety, na Štědrý den roku 1741. Reportáž Betlém (Pensylvánie) 5:00 24. prosince 2021

V kostelích i v ulicích amerického Betléma, ale v obřím provedení 30krát třicet metrů také na kopci nad městem, všude tu září takzvaná moravská hvězda, 26cípý symbol Vánoc původně ze Saska.

Tato usedlost Moravských bratří se v 19. století proměnila v ocelářské město a srdce amerického průmyslu. Na svou tradici tu ale nezapomněli a v roce 1937 si aktivně vyžádali status Vánočního města.

„Betlémská obchodní komora se snažila vymyslet, jak městu pomoci z velké hospodářské krize. A tak se ti lidé z byznysu rozhodli poslat ostatním obchodním komorám v zemi dopis a požádat je o souhlas s tím, že Betlém v Pensylvánii by měl být americkým vánočním městem. Vždyť dostal své jméno na Štědrý večer. Dostali přes dva tisíce odpovědí, které to podpořily. A tak od té doby jsme Vánočním městem Spojených států,“ vysvětluje hrdě Charlene Donchezová Mowersová, prezidentka zdejší historické asociace.

Mluvíme spolu v nejstarším stále užívaném dřevěném domě ve Spojených státech, který tu stojí od založení amerického Betléma a pamatuje i počátky některých zdejších vánočních tradic.

„V této budově, v obecním domě, máme repliku úplně prvního zdokumentovaného vánočního stromku v Americe. Jsou to vlastně zelené větvičky svázané k sobě. A máme tu záznam v kronice, že v roce 1947 tu stály tři stromy ozdobené jablky, svíčkami a verši z bible, které pak dostaly děti,“ popisuje Charlene.

Každý rok si tu během adventu ozdobí vánoční stromky u historických památek v jednotném stylu. Jak mi Charlene ukazuje, letos jsou tématem klasické vánoční filmy, procházíme kolem stromu s ozdobami na motivy série Sám doma.

Vánoční trh v evropském stylu

Kromě toho tu už skoro sto let hrají tradiční vánoční představení a lidi z celé země láká vyhlášený vánoční trh v evropském stylu. Tomu šéfuje Kassie Hilgertová.

„Jsem oddaná obyvatelka Beltéma, miluju naši vánoční tradici a spojení s Evropou. Že jsme Vánoční město, to je pro mě důležitá připomínka statečnosti osadníků, kteří sem přišli za jiným životem a svou kulturu přinesli s sebou. A v tom je podle mě naše největší síla, když přijmeme ty různé kultury, které se v této zemi usadily. Já osobně jsem sem do Betléma přišla ze Severní Karolíny, z města Winston-Salem, což je další sídlo s moravskou historií. Takže cítím velké spojení s moravským dědictvím a s náboženstvím Moravských bratří,“ líčí Kassie.

Vedle Moravské univerzity s Janem Amosem Komenským ve znaku je právě Moravská církev stále hlavní institucí v tomto městě necelé dvě hodiny jízdy od New Yorku. Jejím hlavním pastorem je tu Hopeton Clennon, muž původem z Jamajky, který v tomto čase neví, kde mu hlava stojí.

„Vánoce jsou pro nás v Betlémě mimořádné období. Začíná to už v půlce listopadu a vrcholí to na Štědrý večer, kdy míváme tři bohoslužby a uvažujeme o zařazení čtvrté a páté. Kapacitu mají tisíc lidí a je o ně takový zájem, že vydáváme vstupenky. Jsou zdarma, ale máme přehled, koho ještě můžeme pustit. Teď kvůli covidu jsme museli kapacitu omezit na polovinu. Lidé sem jezdí speciálně kvůli těmto bohoslužbám. A na Boží hod v deset ráno, to je zlatý hřeb sezóny, máme mnohem komornější bohoslužbu, kdy slavíme narození našeho Pána, zrození Ježíše Krista, Božího syna darovaného světu,“ říká pastor Clennon z moravského Vánočního města v Americe.