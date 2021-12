Necelé tři týdny před stými narozeninami zemřela americká herečka Betty Whiteová

Zemřela americká herečka Betty White, která by 17. ledna oslavila sté narozeniny. Informoval o tom časopis People s odvoláním na jejího agenta. Herečka, jejíž kariéra se rozpínala přes osm desetiletí, nejvíce proslula díky roli v seriálu z přelomu 80. a 90. let The Golden Girls o čtveřici postarších dam, které si v Miami užívají podzim života. Washington 22:01 31. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Betty White v roce 1993 | Zdroj: Profimedia

„Třebaže Betty měla brzy oslavit 100 let, myslel jsem si, že bude žít věčně,“ řekl časopisu People hereččin agent a blízký přítel Jeff Witjas.

V zábavním průmyslu, který se orientuje na mládí a kde se kariéra herečky po čtyřicítce může chýlit ke konci, byla Whiteová anomálií, napsala agentura Reuters. Whiteová byla hvězdou v šedesáti a fenoménem popkultury v osmdesáti a devadesáti letech.

„Je neuvěřitelné, že jsem stále v oboru a že to se mnou stále snášíte,“ řekla Whiteová při vystoupení na slavnostním předávání cen Emmy v roce 2018, kdy byla oceněna za svou dlouhou kariéru. “Je neuvěřitelné, že můžete mít dlouhou kariéru tak dlouho a lidé to stále snášejí. Kéž by to tak bylo i doma,“ dodala.