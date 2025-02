Bez táty je to složité, říká osmiletý syn Ukrajince, který padl v boji s Rusy. Až vyroste chce být vojákem

Ruská válka proti Ukrajině nezačala vpádem ruských vojsk před třemi lety, ale už v roce 2014, kdy Rusko vytvořilo dvě loutkové republiky na východě Ukrajiny – v části Luhanské a Doněcké oblasti. I tento konflikt má své hrdiny, oběti a pozůstalé. Seriál Cherson 8:00 27. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti v úkrytu v Kyjevské oblasti, který byl zřízen po útoku dronů | Foto: KYIV REGIONAL MILITARY ADMINISTRATION | Zdroj: Reuters

Paní Iryna přivedla do podzemního krytu, který je zároveň dětskou klubovnou, svého osmiletého syna Makara. Jeho táta padl ještě před začátkem invaze na východě Ukrajiny v bojích s proruskými separatisty.

„Mělo to velký dopad na jeho život. Začal trpět nervovými tiky a byl na tom celkově psychicky špatně. Táta zahynul u Svitlodaru, který se teď, bohužel, nachází na okupovaných územích Doněcké oblasti,“ vypráví Iryna.

„Bez táty je to složité. Snažím se na to nemyslet, ale stejně cítím urážku, zlost a někdy i smutek. Snažím se sám sebe uklidnit – hraju na klavír, protože hudba mi pomáhá. A ještě víra, že tohle všechno jednou skončí. To taky pomáhá,“ říká Makar.

Makar ale nemá dojem, že smrt jeho otce byla zbytečná.

„Táta nás všechny bránil před Rusy, byl to vlastenec našeho národa a Ukrajiny. S kamarády o tom ale radši nemluvím. Všichni žijí v úplných rodinách a nechápou, jak velká ztráta to pro nás je. Radši s nimi o tom už nemluvím, aby zase nevznikly nějaké konflikty. Kamarády sice mám, ale ne vždycky jsou dobří,“ dodává.

„Jsou to prostě děti, dnes se přátelí, zítra ne a pozítří už zase jo. Hlavně, že se má s kým proběhnout, i když doba je složitá. Pořád sleduju, jestli někdo něco neletí. Teď se k tomu přidaly ještě ty drony. Bydlíme ve čtvrti, kam létají často. Jedeme autem a nedíváme se na cestu, ale nahoru. Náš dvůr je sice uzavřený, ale když je Makar venku, sedím v telefonu a s obavami sleduju, kam co letí…,“ popisuje Iryna.

Své zkušenosti s pravidly válečného stavu a útoky na Cherson má i Makar: „Nedá se na to zvyknout, ale já už na exploze nereaguju. Jdu prostě domů, ale jednou jsem slyšel benzínovou sekačku na trávu a to mě vyděsilo, protože jsem si myslel, že je to dron. Má stejný zvuk. Hned jsem utíkal domů a řekl jsem o tom mámě.“

Online škola

Makar stejně jako ostatní chersonské děti prakticky neopouští svou čtvrť. Do školy nemusí, protože všichni školáci v Chersonu mají výuku pouze online, což se mu líbí.

„On neví, co to je ‚chodit do školy‘. Od první třídy – a teď už je ve třetí - se učí jenom online. Neví, co to je škola, spolužáci, lavice, učitelé,“ vypráví Iryna.

„Osobně znám jenom Ljanu. Ostatní spolužáci jsou v Kyjevě, v Polsku, v Moldavsku, v Estonsku…v různých zemích. Jenom pár jich zůstalo na Ukrajině,“ říká Makar.

Ani učitelé často nežijí v Chersonu a ba dokonce ani na Ukrajině. A výuku komplikují výpadky proudu a mobilního signálu.

„Když nastanou problémy se spojením, děti se musí učit samostatně. Naše učitelka bydlí v Oděse a tu taky ostřelují, takže se stává, že nám ráno stihne zavolat, aby se děti dnes učily samy, a zadá jim domácí úkoly. Dobře, že teď mají jen jednu učitelku, od páté třídy s několika učiteli by to bylo složitější, ale doufám, že v té době už budeme žít ve svobodné Ukrajině a všechno bude dobré,“ říká Iryna.

Makar má už ve svých osmi letech naprosto jasno v tom, kým chce být – vojákem.

