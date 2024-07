Bez zámku i delfinária. Když by se Pugačovová dostala na ruský seznam zahraničních agentů, má co ztratit

Ruské popové divě Alle Pugačovové hrozí zařazení na seznam zahraničních agentů, který vede ruské ministerstvo spravedlnosti. „Pokud by se na seznam dostala, už by to byl neodvratný proces, protože ona má skutečně kultovní postavení a pokud by někdo v Kremlu prosadil, aby byla i ona nějakým způsobem popotahována, tak už se to potom nezastaví,“ říká zpravodaj Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Rozhovor Praha 16:55 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S Pugačovovou skutečně několik generací Rusů vyrůstalo, říká redaktor (archivní foto) | Zdroj: Profimedia

Kdo je Alla Pugačovová a proč získala tak kultovní postavení?

Alla Pugačovová se začala prosazovat počátkem 70. let a byla takovým fenoménem právě proto, že nebyla příliš sovětská. Byla takový úkaz, někdo mluví až o živočišné hudbě.

Na začátku to měla docela těžké s oficiálními kritiky, kteří ji obviňovali z poklonkování Západu apod.. Nicméně velmi rychle si vydobyla svou pozici. Ve srovnání s Českem jsou naše obliba Karla Gotta a obliba Pugačovové v Rusku ještě dva různé fenomény, ona byla mnohem větší.

Pugačovová potom byla také producentkou, měla vlastní televizní pořad, takže s ní skutečně několik generací Rusů vyrůstalo.

Jak se Alla Pugačovová postavila k válce, kterou vede Rusko na Ukrajině? Už jsme říkali, že její manžel je otevřeným kritikem války.

Ano, Maxim Galkin okamžitě po vypuknutí plnohodnotné agrese odjel z Ruska do Izraele a dostal se na ten seznam zahraničních agentů velmi rychle.

Pugačovová tehdy řekla, že je to strašné a ať si ji tedy také zařadí na seznam zahraničních agentů „mé milované vlasti“, jak řekla a prohlásila, že její manžel je velký ruský vlastenec a jediné, čím se provinil je, že říká pravdu a je mu líto lidí umírajících za nesmyslné cíle, jak to formulovala Pugačovová.

Ale od té doby se k tomu přestala jakkoliv veřejně vyjadřovat.

Proč se tedy teď mluví o tom, že by mohla dostat ten status zahraničního agenta? Co by to pro ní znamenalo?

Vzniklo to tím, že jeden z poslanců, tuším, že za komunistickou stranu, se oficiálně obrátil na ministerstvo spravedlnosti, aby mu vysvětlili, jestli Pugačovová má, nebo nemá být na tom seznamu.

Tam mu odpověděli, že zatím nevidí důvody, ale pokud by ty důvody nastaly, tak samozřejmě může být zařazena.

On celý ten status zahraničního agenta není v zásadě nějak fakticky složitý. Musíte jen neustále všude, i třeba na postech na sociálních sítích napsat „ano, tento materiál vznikl prací zahraničního agenta XYZ“ atd.

Především je to ale první krok, protože potom už většinou nastávají i trestní stíhání třeba za šíření falešných informací o ruské armádě atd., takže je to taková první výstražná vlajka.

Kde teď vůbec Alla Pugačovová žije, je stále v Rusku a hrozily by jí tedy případně nějaké konkrétní represe, kdyby se stala tou zahraniční agentkou?

Mohlo by se to stát, ale samotný statut zahraničního agenta ještě nic neznamená.

Ale myslím si, že pokud by se na seznam dostala, už by to byl neodvratný proces, protože ona skutečně má kultovní postavení a pokud by někdo v Kremlu prosadil, aby byla i ona nějakým způsobem popotahována, tak už se to potom nezastaví.

A co my víme, tak ona částečně pobývá s manželem v Izraeli, částečně na svém zámečku pod Moskvou. Ona má asi 60 km od Moskvy opravdu velký zámek, kde je soukromý bazén a snad i delfinárium, takže skutečně má co ztratit.