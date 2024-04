‚Bez zbraní budeme jen umírat.‘ Na Ukrajině panuje rozčarování, že se svět dívá jinam, popisuje Boháč

Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli urychleně poskytnout Ukrajině protivzdušnou obranu. Dodávky zbraní a munice ovšem v posledních měsících váznou a na frontě je podle válečného reportéra Vojtěcha Boháče vidět, že pomoc je zcela nedostatečná. „Často jsme slyšeli, že Česko je poslední, kdo Ukrajině reálně zůstal,“ uvádí pro Český rozhlas Plus. Vztah k Polsku zhoršily blokády hranic a Spojeným státům vyčítají, že nedodávají zbraně. Interview Plus Praha 15:59 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dodávky zbraní a munice v posledních měsících váznou a na frontě je podle válečného reportéra Vojtěcha Boháče vidět, že pomoc je naprosto nedostatečná. | Foto: Amálie Berková | Zdroj: Český rozhlas

Problémem je zejména nedostatek raket do systémů protivzdušné obrany, přičemž některá odpalovací zařízení se už Rusům povedlo zničit. V důsledku toho může ruské letectvo bombardovat přímo frontovou linii, k čemuž dříve nedocházelo kvůli hrozbě sestřelení.

Poslechněte si Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Vojtěch Boháč, šéfredaktor serveru Voxpot a válečný reportér se zkušenostmi z Ukrajiny

„Frontu to ovlivnilo. Vojáci často říkají, že se bojí a že kvůli nedostatku lidí a obrovskému tlaku z ruské strany by se fronta mohla zhroutit. Nedokážu říct, jestli to jsou oprávněné obavy, ale zaznívá to,“ popisuje šéfredaktor serveru Voxpot.

Rusko za poslední měsíc změnilo taktiku a útočí o dost agresivněji, což přináší i daleko vyšší ztráty lidí a techniky. Zároveň ale má větší lidské zdroje a z odposlechnuté rádiové komunikace vyplývá, že do války už chodí jako do práce – vydělají si a za půl roku se vracejí domů.

„Je to volání vyčerpaných lidí. Dodávají, že když dostanou podporu, dokážou dále bojovat, ale bez zbraní to nejde.“ Vojtěch Boháč o ukrajinských vojácích na frontě

Boháč při své poslední březnové cestě po celé délce fronty zaznamenal hlasy volající po příměří.

„Překvapilo mě, že často říkají: ‚Nemáme munici, nepodporujete nás dostatečně a s takovou budeme jen umírat.‘ Nikdo neví, za jakých podmínek by to příměří mělo být, je to volání vyčerpaných lidí, kteří nejsou dostatečně vyzbrojení. Dodávají, že když dostanou podporu, dokážou dále bojovat, ale bez zbraní to nejde,“ přibližuje.

Svět se dívá jinam

Ukrajinci mají problémy s nedostatkem vojáků, aby vůbec mohli bránit své pozice, značná část z nich navíc bojuje od začátku války a ti už chtějí být vystřídáni. Sílí proto rozčarování z politického vedení země, které nedokáže naplnit armádní potřeby.

Podle Boháče se vojáci rozcházejí i v názorech na nový zákon o mobilizaci. Část vojáků říká, že existují dvě Ukrajiny: jedna se brání a druhá si žije tak, jako by žádná válka nebyla. A to se podle nich musí změnit a země má přejít na válečnou ekonomiku. Jiní namítají, že nemá smysl mobilizovat lidi, kteří nechtějí bojovat – s nimi to prý bude na frontě jen horší.

Také zbraně a munice podle vojáků přicházejí pozdě, v menším množství a někdy i v rozporuplné kvalitě: „Dělostřelci říkali, že nejlepší munice je z Pákistánu, naopak tu z domácí výroby se občas bojí vůbec nabíjet. Ale nevím, jestli je to obecná zkušenost,“ podotýká.

„Panuje pocit, že Ukrajina se snaží, co to jde, ale nemá dost sil a svět se už dívá jinam. Je to vidět z reakce prezidenta Zelenského na sestřelení přes 300 raket a dronů, kterými Írán útočil na Izrael. Je z toho velké rozčarování, když se jedné zemi pomáhá, ale v druhé to z nějakého důvodu nejde a umírají lidé,“ dodává.

