Bizarní krádež na pařížském letišti: bezdomovec si náhodou odnesl 300 000 eur, stačilo se opřít o dveře

Svým způsobem je to příspěvek do předvánoční atmosféry, v níž se donekonečna skloňuje nezištná štědrost - až na to, že tentokrát se ten akt dobré vůle odehrál jaksi mimoděk a radost z něj patrně má jen jeden jediný člověk.

Řeč je o asi padesátiletém muži bez domova, který si minulý pátek značně kuriózním způsobem přišel na 300 000 eur. Pravda, sice je ukradl, ale zas u toho nijak zvlášť neriskoval.

K tomu, aby mu tato úctyhodná částka spadla do klína, nepotřeboval žádnou jinou zbraň než náhodu a drzost, píše francouzský deník Le Parisien.

Poplach u popelnic

Pátek 8. prosince, půl šestá večer. Zatímco ve veřejných prostorách Letiště Charlese de Gaulla (neboli Roissy) je pořádně živo, jak se na druhé nejrušnější letiště Evropy sluší, u pobočky společnosti Loomis v Terminálu 2 F vládne klid - dokud ho nepřeruší poplach.

Na místo okamžitě spěchají manažer firmy a příslušníci pohraniční policie. Jsou znepokojení, a není divu: Loomis převáží peníze a zrovna na pařížském Roissy obstarává sběr hotovosti z mnoha obchodů a doplňování zásob bankomatů.

Po příchodu zjistí, že pobočka má otevřené dveře. A také to, že z ní zmizelo 300 tisíc v hotovosti.

Překvapivý dárek

Načež záznam z bezpečnostních kamer odvypráví následující příběh. U odpadkových košů před pobočkou se činí postarší muž, který v nich pátrá po užitečném obsahu. Když si chce odpočinout, opře se vedle o dveře a překvapeně zjišťuje, že se pod jeho vahou otevírají. Hbitě odkládá své zavazadlo na zem a vstupuje dovnitř.

V Brně bezdomovec zlomil ruku historické soše a vyhrožoval smrtí farářovi, prý mu ublížil Ježíš Číst článek

O několik minut později vychází ven, v ruce dva plné pytle. Zrychlí krok, aniž by věnoval další pozornost své opuštěné tašce, a mizí.

Vyšetřovatelé po pohotovém zloději dosud marně pátrají. Zjistili, že se na Roissy běžně pohyboval, patřil totiž k několika desítkám lidí bez domova, jimž se obří areál letiště stal útočištěm. Jinak toho v ruce moc nemají. V zavazadle, které muž na místě činu zanechal, nic nenašli.

Dosud není jasné ani to, kdo dnes patrně nejbohatšímu bezdomovci ve Francii letošní Vánoce zpestřil. Le Parisien oslovil Loomis s dotazem, jak je možné, že se údajně zabezpečené dveře daly tak snadno otevřít. Odpověď zatím neobdržel.