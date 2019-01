Podle Němců přibylo běženců, kteří přešli hranici z Česka. ‚Rozdílná statistika,‘ reagoval Hamáček

Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se podle statistiky německého ministerstva vnitra loni zvýšil. Mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka. Loni jich za stejné období bylo 3931. Podle údajů českého ministerstva vnitra k nárůstu běženců do Německa nedochází a problém je v rozdílném vedení statistiky.

Berlín, Praha 11:12 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít