Šok a dehydratace. Sedmiletá dívka z Guatemaly zemřela po zadržení americkou pohraniční stráží

Sedmiletá dívka z Guatemaly zemřela na následky šoku a dehydratace poté, co ji a jejího otce za nezákonné překročení americko-mexické hranice zadržela americká pohraniční stráž. Oznámil to podle deníku The Washington Post americký Úřad celní a hraniční ochrany.

