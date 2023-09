Vojáci nejsou na rozdíl od ruské společnosti přesvědčeni o válce, soudí bezpečnostní analytik

Americký ministr zahraničí Antony Blinken při své návštěvě Kyjeva tento týden přislíbil dodávky nových a modernějších zbraní. Ukrajinské armádě se zase nedávno podařilo prolomit první obrannou linii. „Nacházíme se na začátku druhého poločasu,“ říká odborník na mezinárodní vztahy a na jaderné zbraně z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. OSOBNOST PLUS Kyjev 18:41 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politolog Vlastislav Bříza ml. | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Průnik ukrajinských jednotek za první bojovou linii je zásadní událostí. „Podstatné to je proto, že první linie obrany byla budována nejdéle, nejpevněji a Rusové na ni při budování vynaložili více než 60 procent svých kapacit. To znamená, že byla čistě papírově nejsilnější,“ vysvětluje Bříza. Dalším úkolem pro vojáky bude rozšířit vpád natolik, aby se k malým jednotkám mohla přidat i manévrová uskupení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiozáznamu. Moderuje Michael Rozsypal

Ukrajina disponuje 12 brigádami, z toho devět je vyzbrojených zbraněmi dodanými ze Západu. „Je to vlastně největší manévrové uskupení severně od Uralu a v celé Evropě. Tak velkou sílu nemá ani francouzská armáda, ani německá, ani britská,“ popisuje Bříza.

„Takže jde o to, aby se tato síla mohla vrhnout na frontu, protože teď po prolomení první obranné linie jsme na pomezí statické a manévrové války. A cílem Ukrajiny je za každou cenu dostat se do manévrové války, protože ta jí umožní použít výhody toho, co celou zimu a jaro připravovala,“ dodává.

Nedostatečná morálka ruských vojáků

Problémem by mohl být nedostatek času do zimy, která boje zbrzdí, a také výhodnější pozice Rusů. Hlavní součástí jejich strategie byla minová pole, která se Ukrajincům podařila prostoupit díky kazetové munici ze Západu a která dala ruské armádě čas na přípravu.

ONLINE: Ukrajina jako mezistupeň v postupu do východní Evropy? ,Ano. Nejspíše,‘ říká ruský generál Číst článek

„Ruští vojáci vůbec nepočítali s tím, že by se ukrajinská armáda bránila a na útok se nepřipravili. Zatímco na tu obranu připraveni jsou, protože věděli, že se setkali s fatálním odporem, s morálkou, s připraveností ukrajinského národa se bránit,“ popisuje.

Spor ale nelze vyhrát pouze díky vojenským úspěchům na frontě. „Je naivní myslet si, že Rusům dojdou vojáci. Ukrajinská armáda se musí soustředit a soustředí i na logistiku a na velení a řízení ruské armády. A je potřeba konstatovat, že se jí to v posledních měsících daří,“ uvádí Bříza.

Podle něj se Ukrajině daří útočit na vojenské uzly, zásobovací trasy a vojenská velitelství. „Ukrajinská armáda se snaží, aby došlo k systémovému kolapsu ruské armády,“ shrnuje.

K dosažení tohoto cíle pomáhá i nedostatečná morálka ruských vojáků. „Jde o to, že ruská armáda vlastně vnitřně, co se týče morálky, není úplně přesvědčena o této válce. Většina ruské veřejnosti je přesvědčená o tom, že válka je v pořádku. Nicméně jednotliví vojáci na frontě takovou morálkou neoplývají,“ připomíná Bříza.

Jaderné zbraně nejsou na pořadu dne

Ke zvratu by mohlo dojít v případě rychlého a efektivního postupu ukrajinských jednotek na území okupované Rusy.

„Ve chvíli, kdy by ruská armáda byla plně mobilizována, to znamená, že na území Ruské federace by došlo k plošné mobilizaci a ruská armáda by měla čelit obranným bojům typu druhé světové války, tak by se paradigma úplně změnilo,“ upozorňuje.

Papež kvůli postoji k Rusku ztrácí důvěryhodnost, míní filozof. Není politický lídr, oponuje kněz Číst článek

Stejně tak by se nejspíše změnila rétorika ruské propagandy a znovu objevilo riziko použití jaderných zbraní.

„Domnívám se, že reálné použití by nebylo na programu dne. Ruská armáda si uvědomuje, že použití jaderných zbraní by nedosáhlo účelu, fronta je moc dlouhá a koncentrace vojsk moc malá na to, abyste efektivně mohli použít několik kusů taktických jaderných zbraní,“ domnívá se Bříza.

„Při použití takového druhu zbraně byste tu válku musel vyhrát. A já říkám, že při použití byť několika kusů taktických jaderných zbraní by Rusové válku nevyhráli. Naopak by si uškodili především na poli mezinárodněpolitickém,“ uzavírá Bříza.

Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus v audiozáznamu. Moderuje Michael Rozsypal.