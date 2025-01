Bezpečnostní kabinet Izraele doporučil příměří v Pásmu Gazy schválit. Dále o něm bude jednat vláda

Izraelský bezpečnostní kabinet doporučil schválit dohodu o příměří v Pásmu Gazy, informují agentury s odvoláním na kancelář premiéra Benjamina Netanjahua. V pátek odpoledne o ní bude jednat celá vláda, aby ji s konečnou platností ratifikovala. Dohoda mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás o příměří a o propuštění rukojmích držených palestinskými ozbrojenci od října 2023 má začít platit v neděli. Aktualizováno Tel Aviv 14:18 17. 1. 2025 (Aktualizováno: 14:47 17. 1. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé objímající se v očekávání propuštění rukojmích a příměří v Gaze | Foto: Janis Laizans | Zdroj: Reuters

Podle izraelských médií začne dohoda o příměří platit v neděli ve 12.15 místního času, tedy v 11.15 středoevropského času, jak se původně plánovalo. Izraelská strana očekává, že ještě ten den začne teroristické hnutí Hamás propouštět rukojmí, které uneslo do Pásma Gazy při útoku na Izrael ze 7. října 2023.

Bezpečnostní kabinet dal dohodě zelenou po „zhodnocení všech politických, bezpečnostních a humanitárních aspektů“, uvedla podle agentury AFP Netanjahuova kancelář. Kabinet se také domnívá, že dohoda „podporuje dosažení cílů války“. Izraelská vláda dlouhodobě označuje za cíle své ofenzivy v Pásmu Gazy zejména zničení Hamásu a návrat rukojmích.

Schůze vlády v plném složení byla naplánovaná od 15.30 místního času, tedy 14.30 středoevropského času. Bezpečnostní kabinet je užší vládní grémium, v němž zasedají zejména ministři odpovědní za zahraniční, bezpečnostní či obrannou politiku.

Až dohodu o příměří schválí vláda, má se případnými stížnostmi proti ní zabývat izraelský nejvyšší soud. Neočekává se však, že by do dohody zasahoval, píše server Times of Israel.

Podle televize Channel 12 mají být v neděli odpoledne propuštěny první tři rukojmí, má jít o ženy. Další ze skupiny 33 dohodnutých osob mají být propouštěny postupně během první fáze příměří výměnou za palestinské vězně. Ohledně toho, zda dohoda začne platit podle původního časového plánu, panovala nejistota kvůli zpoždění podpisu dohody a jejího schvalování izraelskou vládou.

Výhrady k dohodě

K dohodě mají výhrady krajně pravicové strany, které jsou součástí Netanjahuovy vlády. Ministr financí Becalel Smotrič se podle izraelských médií ve čtvrtek večer s Netanjahuem dohodl na tom, že jeho strana Náboženský sionismus bude hlasovat proti dohodě, ve vládě však zůstane. Netanjahu prý vyšel vstříc Smotričovu požadavku, že izraelská armáda po první fázi příměří v Pásmu Gazy obnoví boje proti Hamásu. Další požadavek se týkal kontroly humanitární pomoci dodávané do Gazy.

Ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir ve čtvrtek večer oznámil, že jeho krajně pravicová strana Židovská síla z vládní koalice odejde, pokud dohoda o příměří projde. Zároveň ale dodal, že pokud strana vládu opustí, bude ochotná se do ní vrátit v případě obnovení izraelských vojenských operací v Gaze.

Pokud by Netanjahuovu vládu opustily obě strany – Ben Gvirova i Smotričova, přišla by vláda o většinu v parlamentu. Opoziční strany ale podle serveru Times of Israel slíbily, že by Netanjahuův kabinet podporovaly, dokud bude prosazovat dohodu o příměří.

Dohoda počítá s tím, že v první fázi boje utichnou na 42 dnů. Propuštěno má být v první fázi postupně 33 rukojmích držených palestinskými ozbrojenci v Pásmu Gazy výměnou za stovky palestinských vězňů v izraelských věznicích. Izraelská armáda se má postupně stáhnout z centrálních oblastí na okraj pásma a vysídlení Palestinci se začnou vracet do svých domovů. Navýšit se má i objem humanitární pomoci pro Pásmo Gazy.