Bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu je síla její armády. Jen ať Trump vidí, kdo brání příměří, říká Pojar

Ukrajinci po úterním jednání přistoupili na třicetidenní příměří navrhované Spojenými státy. „Myslím, že je správné a dobré, že je teď míč na ruské straně. Ať se testuje vůle Ruska. Ať Donald Trump vidí, co je překážkou příměří," tvrdí v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus Tomáš Pojar, poradce premiéra pro národní bezpečnost a bývalý diplomat. Osobnost Plus Kyjev/Washington/Moskva 0:25 14. března 2025

Kyjev po jednání s USA přestal mluvit o bezpečnostních zárukách, které měly předcházet uzavření příměří s Ruskem.

„Myslím si, že kdyby takto přijel Volodymyr Zelenskyj do Bílého domu s tím, že je připraven souhlasit s příměřím a podepsat dohodu o minerálech, tak jsme si mohli ušetřit ty turbulence posledních dní. Byť samozřejmě chápu, že to je pro Zelenského a pro Ukrajince těžké,“ uznává Pojar v pořadu Osobnost Plus.

Americký prezident chce podle něj dosáhnout jakéhokoliv zastavení střílení, ať už míru, nebo příměří. A měl zřejmě pocit, že se tomu Ukrajina vzepřela. Teď už ale Kyjev na americké podmínky přistoupil a čeká se, jak se k návrhu postaví Rusko. Z Moskvy přitom opakovaně zaznívalo, že Rusko je na mír připravené.

„Myslím, že je správné a dobré, že je teď míč na ruské straně. Ať se testuje vůle Ruska, jestli to myslí vážně, nebo ne. Ať se testuje, s čím Rusko přijde. Ať to Donald Trump od Ruska slyší. Ať vidí, co je překážkou uzavření příměří,“ zdůrazňuje s tím, že by mu případná roztržka mezi Ruskem a Spojenými státy nevadila.

Ruské impérium

Pojar připomíná, že Ukrajinci aktuálně nejsou ti, kteří by ve válce postupovali a vytlačovali Rusy. I proto mu nabídka příměří připadá dobrá a ve vhodnou chvíli.

Důležité ale je, co nastane po případném míru a jak se Ukrajina může ubránit dalšímu ruskému pokusu o její dobytí. A jak se podaří od těchto snah odstrašit Rusko, uvažuje premiérův poradce: „Rusko je rozpínající se impérium, které stojí na tom, kolik ovládá čtverečních kilometrů. A dokud není někde zastaveno, tak se prostě bude rozpínat dál.“

„Diplomacie bez toho, aby se mohla opřít o peníze a o zbraně, neexistuje. To je plácání u stolu mezi těmi, kdo nemají žádné karty,“ tvrdí s tím, že o tohle se musí opírat i mír mezi Ukrajinou a Ruskem.

Pokud bude Kreml považovat ukrajinskou armádu považovat za slabou, tak jednou znovu zaútočí.

Stabilní mír?

I k pouhému příměří je potřeba vzájemná důvěra mezi Kremlem a Kyjevem, zdůrazňuje poradce. „Může dojít třeba k výměně zajatců, výměně těl padlých vojáků, propuštění zavlečených Ukrajinců do Ruska nebo navrácení ukradených ukrajinských dětí,“ navrhuje, jak důvěru posílit.

Ve vyjednávání tohoto příměří bude záležet i na Spojených státech. „Já osobně ale systematicky dlouhodobě říkám, že skutečná solidní dlouhodobá mírová dohoda není na pořadu dne,“ připomíná Pojar s tím, že Rusko zatím nebylo schopné odsouhlasit ani ono třicetidenní příměří.

„Já bych si taky přál, kdyby se všichni Rusové zítra probudili, stali se hipíky a místo vojenských cvičení organizovali Woodstock,“ glosuje.

I proto je podle něj pro Ukrajinu zásadní, aby v možné mírové smlouvě nezůstal požadavek na to, aby se demilitarizovala. „Síla ukrajinské armády je tou klíčovou a prvořadou bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu. Nic důležitějšího není,“ dodává premiérův poradce pro národní bezpečnost.

Může přijít Ukrajina o své území? Jakou roli bude hrát v příměří nedozbrojená Evropa? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus ze záznamu v úvodu článku.