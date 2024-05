Bezprecedentní destrukce. Oprava Gazy by mohla trvat až do příštího století a stát 40 miliard dolarů

Celkové náklady na obnovu Pásma Gazy zpustošeného téměř sedm měsíců trvající válkou mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, dosáhnou vzhledem k nebývalému rozsahu zkázy 30 až 40 miliard dolarů (702 až 936 miliard korun). Rekonstrukce zřícených budov se přitom může protáhnout až do příštího století, pokud bude probíhat podobným tempem jako při minulých konfliktech. Podle tiskových agentur to uvedl Rozvojový program OSN (UNDP). Ammán 17:42 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky bombardování v Rafáhu | Foto: Ibraheem Abu Mustafa | Zdroj: Reuters

„Odhady UNDP na veškerou obnovu v Pásmu Gazy překračují 30 miliard dolarů a mohou dosáhnout až 40 miliard dolarů,“ řekl Abdalláh Dardárí, šéf UNDP pro region arabských států, na tiskové konferenci v Ammánu. „Rozsah destrukce je enormní a bezprecedentní. Je to úkol, před kterým mezinárodní společenství nestálo od druhé světové války,“ dodal Dardárí, jehož citovala agentura AFP.

UNDP ve zveřejněné zprávě také vyhodnotila, že Gaza bude potřebovat „přibližně 80 let na obnovu všech zcela zničených obydlí“. V nejlepším případě, pokud by byly stavební materiály dodávány pětkrát rychleji než během poslední krize v roce 2021, by se to ovšem mohlo podařit už do roku 2040, uvádí zpráva.

Údaje palestinských úřadů ukazují, že během konfliktu, který rozpoutal Hamás svým teroristickým útokem proti Izraeli, bylo v Pásmu Gazy zničeno 80 000 domů.

Hodnocení UNDP obsahuje také řadu prognóz socioekonomických dopadů války na základě délky trvání konfliktu a předpokládá desítky let trvající utrpení. „Bezprecedentní ztráty na lidských životech, ničení kapitálu a prudký nárůst chudoby za tak krátký časový úsek nastartuje vážnou rozvojovou krizi, která ohrozí budoucnost příštích generací,“ uvedla v UNDP v prohlášení.

Při scénáři, že válka potrvá devět měsíců, se poměr obyvatel Gazy žijících pod hranicí chudoby podle prognózy UNDP zvýší z 38,8 procenta ke konci roku 2023 na 60,7 procenta, uvádí se též ve zprávě.

Válka v Gaze začala útokem Hamásu na Izrael 7. října, kdy ozbrojenci této skupiny a jejích spojenců v izraelském pohraničí pozabíjeli na 1200 lidí a dalších 253 unesli na palestinské území. Při dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna více než stovka rukojmích výměnou za palestinské vězně.

Masivní izraelské bombardování Pásma Gazy a následná pozemní operace si vedle materiálních škod od té doby vyžádaly životy téměř 34 600 Palestinců. Údaje úřadů ovládaných Hamásem však nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit a nerozlišují mezi zabitými civilisty a bojovníky Hamásu.