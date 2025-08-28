Bezprecedentní právní bitva? Odvolaná Cooková z čela Fedu žaluje amerického prezidenta Trumpa
Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková zažalovala administrativu prezidenta Donalda Trumpa, aby se tak pokusila čelit snaze republikánského prezidenta odvolat ji z funkce. Informují o tom světové tiskové agentury, jež upozorňují, že tak zřejmě začíná bezprecedentní právní bitva, která může výrazně změnit podobu tradiční politické nezávislosti Fedu.
Cooková v žalobě žádá soud, aby vydal okamžitý příkaz, jímž zablokuje její výpověď a potvrdí její postavení v bankovní radě, a aby potvrdil nezávislost členů této instituce.
Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky Cookovou. ‚Neodstoupím,‘ vzkázala
Číst článek
Agentura AP připomíná, že žádný americký prezident se ve 112leté historii americké centrální banky nepokusil odvolat člena její bankovní rady. To změnil Trump v pondělí večer, kdy na sociální síti zveřejnil dopis adresovaný Cookové, v němž jí oznamuje, že ji s okamžitou platností zbavuje funkce.
Jako důvod uvedl údajný hypoteční podvod, jehož se podle něj měla dopustit v roce 2021, tedy rok před svým jmenováním do bankovní rady.
Americký nejvyšší soud již dříve naznačil, že prezident nemůže odvolávat představitele centrální banky kvůli sporům ohledně měnové politiky, ačkoli tak může učinit z určitého „důvodu“. To obvykle znamená vážné pochybení nebo zanedbání pracovních povinností.
Většina právních expertů pak tvrdí, že odvolání „z důvodu“ vyžaduje takový proces, který by Cookové umožnil reagovat na daná obvinění, což se nestalo. Cooková nebyla obviněna z žádného trestného činu.
„Trumpovo pojetí ‚důvodu‘ nemá žádný omezující princip, umožnilo by mu odvolat jakéhokoli člena Rady guvernérů Fedu, s nímž nesouhlasí ohledně měnové politiky, na základě vykonstruovaných obvinění,“ uvedli právníci Cookové v žalobě.
Amerikanista: Bude důležité, na čí stranu se Nejvyšší soud přikloní. Důvod pro odvolání Cookové nevidí
Číst článek
Trump od lednového návratu do Bílého domu opakovaně napadá centrální banku a zejména jejího šéfa Jeroma Powella za to, že podle něj dostatečně rychle nesnižuje úrokové sazby.
Podle kritiků je snaha prezidenta o odvolání Cookové kvůli údajnému hypotečnímu podvodu jen záminkou, jak uvolnit další místo v bankovní radě pro člověka loajálního Trumpovi.
Trump dlouhodobě prohlašuje, že do bankovní rady jmenuje pouze zastánce uvolněné měnové politiky. Začátkem tohoto měsíce předčasně rezignovala členka rady Adriana Kuglerová, ač jí mandát končil až v lednu příštího roku.
Trump její rezignaci označil za příjemné překvapení a na její místo dočasně jmenoval svého ekonomického poradce Stephena Mirana.