Teoložky vydaly Bibli žen. Původní je podle nich zastaralá v pohledu na rovnost žen a mužů

Dvacítka protestantských a katolických teoložek hlásících se k feminismu vydala Bibli žen. Jsou totiž přesvědčeny, že Bible je využívána k ospravedlňování podřízenosti žen vůči mužům. A to chtějí změnit. „Snažíme se v ní spojit výsledky současnými výzkumů s ženskými otázkami, jako je tělo, angažovanost, služba, podřízenost, mateřství, sterilita nebo násilí," vysvětluje jedna z autorek Elisabeth Parmentierová. Ženeva 15:51 15. prosince 2018

U zrodu projektu profesorek teologie z Ženevy Elisabeth Parmentierové a Lauriane Savoyové stála rozšířená neznalost biblických textů i časté přesvědčení, že jsou zcela zastaralé a neshodují se s dnešními hodnotami rovnosti.

„Je to bible s malým „b“, protože to není nová bible ale komentář biblického textu. Snažíme se v ní spojit výsledky současnými výzkumů s ženskými otázkami, jako je tělo, angažovanost, služba, podřízenost, mateřství, sterilita nebo násilí. To jsou dnes pro ženy z křesťanské tradice velmi těžké otázky,“ přibližuje Parmentierová, o čem jejich bible je.

Ke dvěma ženevským protestantkám se brzy přidaly podobně smýšlející teoložky z různých vyznání a regionů. „My jsme katoličky a protestantky. Všechny se věnujeme teologii a biblickému studiu. Pocházíme z několika zemí – z Québecu, Švýcarska, Francie, Německa a také z Afriky," vysvětluje jedna z nich.

Ženy v církvi

Různá křesťanská vyznání se přitom v pojetí ženy liší. Například v rámci katolické a pravoslavné církve se ženy, na rozdíl od mnoha církví protestanských, nemohou stát duchovními, upozorňuje teoložka Magdaléna Šipka.

„Velmi často vychází situace žen spíše z toho, že není nijak reflektována a že jsou automaticky přijímány ty konzervativnější hodnoty ve společnosti, ve které se ta církev zrovna nachází,“ říká.

Nad maskulinní interpretací bible se pozastavila i Woman’s Bible, která vyšla v roce 1898 pod vedením americké sufražetky Elizabeth Cady Stantonové. V roce 2006 v Německu vyšla také takzvaná Bible ve spravedlivém jazyce.