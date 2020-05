V USA se rozjíždí bezkontaktní kampaň. Biden vysílá ze sklepa, Trump doufá, že se dočká plných stadionů

Do amerických prezidentských voleb zbývá půl roku a rozbíhá se kampaň, která nemá obdoby – naprosto bezkontaktní. Pro koho je to výhoda? Joe Biden vysílá ze svého sklepa. Prezident Donald Trump už se nemůže dočkat, až zase promluví ke svým příznivcům při mítinku na zaplněném stadionu. Od stálého zpravodaje Washington 16:06 5. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden | Foto: Kyle Grillot | Zdroj: Reuters

Ve Spojených státech odpočítávají posledních šest měsíců do prezidentských voleb. Ty se budou konat během prvního listopadového úterý.

Biden nabídl Sandersovi smír. Chce odvrátit rozkol radikálů a centristů uvnitř Demokratické strany Číst článek

Ještě to není formálně potvrzené, ale všechno spěje k volebnímu souboji úřadujícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa s bývalým demokratickým viceprezidentem Joem Bidenem.

Mají výhodu, že relativně brzy zůstali osamocenými soupeři jeden na jednoho. A taky velkou a nevídanou nevýhodu – kvůli pandemii koronaviru nemohou vést kampaň přímo mezi lidmi. O to podstatnější bude, jak ji zvládnou na dálku.

Tiskové brífinky

Donald Trump si nedávno povzdychl, jak mu chybí jeho mítinky s příznivci, kterých pořádal desítky po celou dobu svého prvního funkčního období, ale začátkem března s nimi kvůli pandemii přestal. Zrovna když se blíží klíčová fáze boje o znovuzvolení.

Ani sám prezident neví, kdy je zase obnoví, jak řekl ve speciálním pořadu televize Fox News od Lincolnova památníku nedaleko Bílého domu.

„Každý po těch mítincích touží. Od chvíle, kdy jsem sjel po eskalátoru a oznámil první kandidaturu, nikdy jsme neměli jediné prázdné sedadlo. Jenže nemůžete pořádat mítink na prázdném stadionu, bez lidí. Tak se dá hrát fotbal nebo baseball, ale u mítinku by to nefungovalo. Doufám, že snad v posledních dvou měsících před volbami budeme schopní mítinky v nějakých státech uspořádat,“ prohlašuje Trump.

Úřadující prezident Donald Trump. | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Prezidentovi kritici rádi tvrdí, že ve skutečnosti ve svých mítincích pokračuje, jen se to teď jmenuje tiskové brífinky ke koronavirové krizi, sledované miliony Američanů.

Donedávna byly každodenní a deník Washington Post na konci dubna spočítal, že za tři týdny při nich Trump mluvil 13 hodin. Z toho zabraly mimo jiné projevy soustrasti čtyři a půl minuty, sebechvála 45 minut a slovní útoky na jiné dvě hodiny.

Skoro čtvrtina prezidentových komentářů či odpovědí byla v něčem nepravdivá nebo zavádějící.

Muž, kterého poslouchá i Donald Trump. ‚Doktor Ameriky‘ radí nejmocnější zemi světa s pandemií Číst článek

Trumpův volební štáb každý brífink využil k návaznému speciálnímu vysílání pro prezidentovy příznivce.

Bidenův skandál

Oproti tomu pravděpodobný demokratický kandidát Joe Biden se v pandemických časech stáhl do sklepa svého domu ve Wilmingtonu nedaleko Filadelfie, odkud vysílá podcasty. Ale Ameriku teď zajímají spíš novinky od guvernérů, jak se vyvíjí pandemie a kdy jejich stát uvolní opatření.

Tu a tam se Biden objeví ve vysílání některé televize. Nejprve vyrazil do ofenzivy a kritizoval reakci Trumpovy vlády na pandemii, v poslední době se naopak ocitl v defenzivě kvůli obvinění ze sexuálního napadení své asistentky v 90. letech Tary Readové.

„Ženy mají právo být slyšeny a tisk by měl pořádně prozkoumat jejich tvrzení. Tento princip jsem vždycky hájil a platí to i v tomto případě. Ale nakonec záleží jen na tom, co je pravda. A v tomto případě je pravda, že ta tvrzení jsou nepravdivá,“ prohlašoval Biden o víkendu v televizi MSNBC.

Kampaň na sítích

Oproti Trumpovi jsou Bidenovou velkou nevýhodou, která se teď během plně digitální kampaně ještě prohlubuje, sociální sítě.

Bývalá zaměstnankyně Senátu tvrdí o Bidenovi, že ji před 27 lety sexuálně napadl. Ten obvinění popřel Číst článek

Bidenovo publikum je na nich oproti prezidentovi miniaturní, třeba na twitteru i facebooku Trumpovy zprávy odebírá patnáctkrát víc uživatelů. A právě tam se povede zásadní část předvolebního boje.

Americká profesorka Megan Bolerová upozorňuje, že jsme svědky vzestupu politické reklamy cílené na jednotlivce.

„Jak jsme viděli se skandálem Cambridge Analytica, tyto společnosti mají databanku tisíců reklam, zároveň i psychologické a osobnostní profily uživatelů sociální sítě a dovedou vyvinout unikátní kampaň zaměřenou na konkrétní nerozhodnuté voliče. Mně i vám podle emocí, politických sklonů, zvyků či spotřebitelského chování dovedou určit sérii reklam a jejich přesné pořadí, aby to bylo co nejúčinnější ve snaze nás ovlivnit,“ vysvětlila pro Český rozhlas Bolerová, která se na Torontské univerzitě zaměřuje na politickou reklamu a sociální sítě.

Bidenovou výhodou naopak může být, že i když se mu ze sklepení jeho domu nepodaří vymyslet účinnou digitální kampaň, vítězství mu může spadnout do klína.

Donald Trump, coby jeden z nejméně populárních prezidentů své země, má v zásadě dvě možnosti – doufat, že do podzimu se Amerika začne nadějně zvedat ze zdravotní a ekonomická krize, a pokud ne, tak klíčovou část voličů něčím přesvědčit, že i tak bude lepší, aby v Bílém domě zůstal.