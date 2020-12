Biden si dál vybírá svůj tým. Jeho soupeř z primárek Buttigieg by se měl stát ministrem dopravy

Budoucí americký prezident Joe Biden v úterý oznámil, že do pozice ministra dopravy ve své nadcházející vládě nominoval svého někdejšího soupeře z demokratických primárek Petea Buttigiege. Podle zdrojů amerických médií se rovněž chystá do funkce ministryně energetiky navrhnout Jennifer Granholmovou, někdejší guvernérku státu Michigan. Washington 6:59 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí americký prezident Joe Biden v úterý oznámil, že do pozice ministra dopravy ve své nadcházející vládě nominoval svého někdejšího soupeře z demokratických primárek Petea Buttigiege (na snímku) | Foto: David Becker | Zdroj: Reuters

Bývalá šéfka americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Gina McCarthyová by se měla stát hlavní koordinátorkou domácích snah o zmírnění klimatických změn.

Osmatřicetiletý Buttigieg sloužil mezi lety 2012 a 2020 jako starosta města South Bend ve státu Indiana. Letos na jaře předvedl nad očekávání dobrý výkon v několika prvních státech, v nichž se bojovalo o demokratickou nominaci na prezidenta.

Následně však z klání odstoupil a postavil se za Bidena. Ten pak Buttigiege přirovnal ke svému zemřelému synovi Beauovi, což označil za „největší poctu, kterou mohu udělit jakémukoliv muži či ženě“.

Buttigieg se v roce 2015 veřejně přihlásil k homosexualitě, zprávy o jeho nominaci do Bidenovy vlády proto oslavuje řada skupin na podporu práv komunity LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů). Pokud by jej do funkce potvrdil Senát, stal by se prvním otevřeně homosexuálním členem amerického kabinetu v historii USA.

Ministerstvo dopravy zodpovídá za provoz dálnic, letadel, vlaků a dalších prostředků hromadné dopravy, a podle AP bude zřejmě hrát v nastupující administrativě významnou roli.

Ambiciózní plány

Biden se totiž zavázal, že nasměruje miliardy dolarů na zlepšení stárnoucí americké infrastruktury a znovu zavede řadu iniciativ, jejichž cílem je snížit produkci skleníkových plynů. Chystá se rovněž zavést povinné nošení roušek ve veřejné dopravě a v letadlech, čímž chce zpomalit šíření koronaviru.

„Pracovní příležitosti, infrastruktura, rovnost a klima, to vše se spojuje na ministerstvu dopravy, kde máme některé z našich nejambicióznějších plánů,“ uvedl ve vyjádření Biden.

Granholmová sloužila jako generální prokurátorka Michiganu mezi lety 1999 a 2003, načež se stala na dvě volební období první ženou v guvernérském úřadě tohoto státu na středozápadě USA. V příští vládě bude mít za úkol uskutečnit Bidenův velmi ambiciózní klimatický plán.

Biden chce Spojené státy odklonit od používání fosilních paliv do roku 2050. Slíbil rovněž, že hned první den v úřadě požádá o návrat USA k pařížské klimatické dohodě, z níž Trump zemi vyvedl, protože ji nepovažoval za výhodnou pro americký průmysl.

Hlavní koordinátorkou domácích kroků na ochranu klimatu by se měla stát exšéfka EPA v administrativě Baracka Obamy McCarthyová. Jejím protějškem ve funkci bude bývalý ministr zahraničí John Kerry, který má zastupovat klimatické zájmy USA v zahraničí.