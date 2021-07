Největší test demokracie od občanské války, řekl Biden o volebních restrikcích

Za pokračujících snah Republikánské strany zpřísňovat volební pravidla v úterý americký prezident Joe Biden varoval před probíhajícím „útokem na demokracii a svobodu“ ve Spojených státech. V projevu ve Filadelfii označil vývoj za nejtěžší zkoušku americké demokracie od války Severu proti Jihu a slíbil, že jeho administrativa bude proti vlně restrikcí bojovat. Konkrétní cestu k prosazení federálních reforem prosazovaných demokraty ale nenačrtl. Filadelfie 23:35 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Biden ničí naší zemi, kritizoval Trump migrační politiku. Opět tvrdil, že ve volbách byly nesrovnalosti Číst článek

„Čelíme útoku, který se dnes v Americe odehrává. Pokusu potlačit a podkopat právo volit ve spravedlivých a svobodných volbách. Útok na demokracii, na svobodu, útok na to, kým jsme. (...) Surovci a obchodníci se strachem, prodavači lží ohrožují samou podstatu naší země. Vůbec mě netěší, že to říkám. Nikdy jsem si za celou svou kariéru nepomyslel, že bych to musel říkat,“ prohlásil Biden.

Jeho nebývale ostrá slova mířila na zákonodárce ve státech kontrolovaných Republikánskou stranou, kteří od loňského Bidenova vítězství prosazují a již prosadili řadu změn ve volebních pravidlech. Společným prvkem je především zpřísňování podmínek korespondenčního hlasování, které loni ve větší míře využili voliči Demokratické strany, objevují se ale i úpravy systému dohledu nad volbami. Podle jejich strůjců tato opatření podporují ‚integritu voleb‘, oponenti v nich ale vidí snahu účelově potlačit volební účast a dál upevňovat ‚velkou lež‘ exprezidenta Donalda Trumpa o rozsáhlých volebních podvodech.

Složité a nepohodlné

„Chtějí to udělat složité a nepohodlné a doufají, že lidé nebudou hlasovat vůbec. O tom to je,“ řekl v úterý Trumpův nástupce v Bílém domě. „Jen v tomto roce 17 států zavedlo, nikoli jen navrhlo, ale zavedlo 28 nových zákonů, aby Američanům zkomplikovalo hlasování,“ pokračoval.

Biden je v této souvislosti pod značným tlakem aktivistů a také některých kolegů z Demokratické strany, jeho možnosti jsou ale poměrně omezené. Organizace voleb je převážně v rukách jednotlivých států a v Kongresu, který by mohl přijmout nové volební zákony, jsou aktuálně snahy demokratů na mrtvém bodě. Federální vláda může státní zákony napadat u soudů, obzvláště po nedávném verdiktu Nejvyššího soudu USA k novým restrikcím v Arizoně, ale ani do této strategie nemohou demokraté vkládat velké naděje.

Sněmovna reprezentantů schválila komisi k vyšetření útoků na Kapitol. Pro byli jen dva republikáni Číst článek

Další žaloby

Prezident v úterý naznačil, že od ministerstva spravedlnosti přijdou další žaloby, a zároveň hovořil o pokračování snahy prosadit navrhované reformy, které v Kongresu uvízly. Příliš konkrétní ale v tomto směru nebyl a nezmínil se ani o hojně diskutované možnosti oslabit nástroj obstrukcí v Senátu, který je pro mnohé plány demokratů zásadní překážkou. Agentura Reuters podotýká, že i v případě neúspěchu v Kongresu je pro Bidena výhodné na téma volebních práv upozorňovat, neboť je to způsob, jak vyburcovat voliče před volbami roku 2022.

Prezident v úterý tak jako mnozí jiní dával vývoj v republikánských státech do souvislosti s posledními prezidentskými volbami a nepřímo odsuzoval jednání Trumpa, který jejich výsledek nikdy neuznal. „Když v Americe prohrajete, přijmete výsledky, držíte se ústavy. Ne, že nazýváte fakta podvodem a pak se pokusíte celý americký experiment zničit jenom proto, že nejste spokojeni,“ řekl Biden.

Také připomenul, že veškeré přepočty a soudní spory neodhalily žádné důkazy o volebních podvodech, o nichž Trump dodnes na veřejnosti mluví. „Velká lež je přesně tím: velkou lží,“ prohlásil Biden o Trumpově příběhu o ‚ukradených‘ volbách.