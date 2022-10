Biden varuje před hrozbou jaderné války. Svět podle něj nečelil ‚vyhlídce na armagedon‘ od Kennedyho

Riziko jaderné apokalypsy je podle amerického prezidenta Joea Bidena nejvyšší od kubánské raketové krize z roku 1962, protože ruští představitelé hrozí možností použít jaderné zbraně poté, co utrpěli vážné neúspěchy ve válce proti Ukrajině. Tu sami před osmi měsíci rozpoutali. New York 6:58 7. 10. 2022 (Aktualizováno: 8:25 7. 10. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Američtí představitelé několik měsíců varovali před vyhlídkou, že by Rusko mohlo na Ukrajině použít zbraně hromadného ničení | Zdroj: Profimedia

Ruský prezident Vladimir Putin „nežertuje, když hovoří o použití taktických jaderných zbraní či biologických nebo chemických zbraní, protože jeho armáda je takříkajíc vysoce neefektivní“, řekl v pátek v noci Biden.

„Nečelili jsme vyhlídce na armagedon od časů (prezidenta Johna Fitzgeralda) Kennedyho a kubánské raketové krize,“ dodal. Biden se takto vyjádřil během setkání se sponzory Demokratické strany v New Yorku, při příležitosti sbírání prostředků na kampaň demokratů před volbami senátorů.

Putin je podle Bidena skutečně schopný taktické jaderné zbraně použít. Vede ho k tomu situace na Ukrajině a stav ruské armády, která výrazně zaostává za Putinovým očekáváním, myslí si Biden.

Americký prezident k tomu doplnil, že podle něj nelze použít jadernou zbraň tak, aby to nerozpoutalo zkázonosný konflikt. Putin jadernými zbraněmi veřejně hrozil naposledy při svém zářijovém projevu, když oznamoval mobilizaci.

Biden také mluvil o tom, že se prý snaží přijít na to, co je Putinova úniková cesta z války na Ukrajině, kterou rozpoutal, a jak by Putin v Rusku mohl přijít o moc.

Takováto rétorika není od amerického prezidenta obvyklá, projev podobného druhu po dobu ruské války na Ukrajině od představitelů Bílého domu ještě nezazněl. Vždy, když se intenzivně řešila hrozba jaderného konfliktu, Biden se o tom snažil spíše nemluvit a klidnit vášně.

Důvodem může být to, že se jednalo o zmíněné setkání se sponzory Demokratické strany. Řeč tak Bidel pronesl v relativním soukromí, kde nejsou kamery, nesmějí tam nahrávací zařízení a přístup tam mají jen novináři, kteří jsou zrovna ten den ve skupině vybrané Bílým domem.

Biden při těchto příležitostech obvykle nemívá své projevy do detailu připravené a mluví více spontánně.

‚Všechny dostupné prostředky‘

Není jasné, zda Biden reagoval projevem na konkrétní událost či ruskou akci, americký prezident má ale přístup k utajovaným informacím, které dostává průběžně během dne, je tedy možné, že se jednalo o reakci na vývoj, o kterém zatím nevíme.

Američtí představitelé několik měsíců varovali před vyhlídkou, že by Rusko mohlo na Ukrajině použít zbraně hromadného ničení, protože na bojišti čelí sérii neúspěchů.

Ještě tento týden však uvedli, že nezaznamenali žádnou změnu u ruských jaderných sil, která by vyžadovala změnu pohotovosti jaderných sil USA.

Ruský prezident Vladimir Putin, čelící houževnatému ukrajinskému odporu, který za silné pomoci Západu trvá již 225 dní, ve svých projevech varoval, že je odhodlán použít „všechny dostupné prostředky“, aby si udržel okupovaná ukrajinská území, které se rozhodl připojit k Rusku.

Ale tato anektovaná území se ztenčují spolu s tím, jak ukrajinská armáda postupuje na východě a jihu země. Putin se také domnívá, že Západ chce zničit Rusko.

Kubánská krize vypukla v důsledku rozmístění sovětských raket na ostrově, ovládnutém Fidelem Castrem. Po odhalení raket Spojené státy vyhlásily námořní blokádu Kuby.

Krizi, hrozící v říjnu 1962 rozpoutáním jaderné války, se nakonec podařilo urovnat a svět se vrátil do studené války.