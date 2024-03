Biden neuspěl. Nejvyšší soud rozhodl, že Texas může uplatňovat vlastní zákon proti ilegální migraci

Texaská policie a pohraniční stráž mohou zatýkat a vyšetřovat ilegální migranty. Texaské soudy mohou rozhodovat o jejich deportaci do Mexika, odkud americkou hranici překročili. Právo na to přiznal Texasu Nejvyšší soud Spojených států. Odmítl tak námitky administrativy prezidenta Bidena, že texaský zákon proti ilegální migraci je v rozporu s federální ústavou. Washington 21:44 19. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Texaská policie a pohraniční stráž mohou zatýkat a vyšetřovat ilegální migranty (ilustrační foto) | Foto: Go Nakamura | Zdroj: Reuters

Texaský zákon proti ilegální migraci schválil parlament tohoto státu loni a guvernér Greg Abbott jej podepsal. Argumentoval tím, že federální úřady nedělají dost pro to, aby proud migrantů přes hraniční řeku Rio Grande ustal a Texas se musí o bezpečnost hranic postarat sám.

Na návrh Bidenovy vlády ale federální soudce platnost zákona pozastavil, protože uplatňování pravidel imigrace patří do kompetence federace. Zelenou dal uplatňování zákona až Nejvyšší soud, kde mají většinu konzervativní soudci jmenovaní republikánskými prezidenty.

Nový texaský zákon klasifikuje nelegální přechod do Texasu jako trestný čin, za který hrozí 180 dní až 20 let odnětí svobody. Podle novely budou texaští soudci povinni nařídit takovým migrantům návrat do Mexika, přičemž za neuposlechnutí výzvy bude migrantům hrozit až 20 let vězení