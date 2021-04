Biden v projevu ke 100 dnům v úřadu: USA je znovu v pohybu. Pracujeme, sníme a vedeme svět

Poslat vakcíny do světa, zdanit bohaté a udržet ztenčující se náskok před stále mocnější a technologicky vyspělejší Čínou. To jsou některé myšlenky z projevu, který demokrat Joe Biden pronesl ve Washingtonu před členy obou komor Kongresu. Americký prezident svou řeč pronesl u příležitosti sta dnů, které tento týden uplynou od jeho nástupu do úřadu.

Washington 8:13 29. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít