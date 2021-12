Bidenův poradce: Jsme připravení sáhnout k opatřením, která jsme proti Rusku nepoužili ani po vpádu na Krym

Odvrátit další válku na Ukrajině, respektive zabránit vstupu Ukrajiny do NATO. To byly cíle, se kterými vstupovali prezidenti USA a Ruska do úterního jednání. Joe Biden a Vladimir Putin se setkali na dálku pomocí videohovoru. Předcházel tomu únik informací od amerických tajných služeb, podle kterých Putin připravuje půdu pro masivní útok na Ukrajinu po Novém roce. Proto šlo z amerického pohledu o jedno z nejdůležitějších Bidenových jednání. Washington/Soči 13:29 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden (úplně vpravo) virtuálně jedná se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem | Foto: The White House | Zdroj: Reuters

Nejdůležitější otázka zněla, čím se Biden pokusí Putina od možného dalšího útoku na Ukrajinu odradit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Biden se podle poradce snažil odradit Putina od útoku na Ukrajinu. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

„Prezidentu Putinovi napřímo řekl, že pokud přijde další ruská invaze na Ukrajinu, Spojené státy společně s evropskými partnery odpoví silnými ekonomickými opatřeními. Dále bychom dodali Ukrajině další obranný materiál, nad rámec toho, co už děláme. A posílili bychom naše východní spojence v NATO. Prezidentu dal ale Putinovi i jinou možnost – deeskalaci a diplomacii,“ řekl po Bidenově dvouhodinovém jednání s Putinem poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan.

Biden a Putin se také domluvili, že jejich týmy zůstanou v kontaktu ohledně situace na rusko-ukrajinské hranici, kam Moskva přesouvá vojáky a techniku.

Jestli je Putinovým záměrem ji skutečně použít, to Biden podle Sullivana z rozhovoru s ruským prezidentem nevyčetl: „Stále nejsme přesvědčení, že Putin už o tomhle rozhodl. Prezident Biden mu velmi jasně představil, jaké by to mělo následky, kdyby se k útoku odhodlal. Nabídl mu i alternativu a v následujících dnech poznáme podle činů, a ne podle slov, jaký postup Rusko zvolí.“

Ekonomické sankce v případě ruské invaze na Ukrajinu jsou podle Bílého domu předjednané s evropskými spojenci, se kterými chce Washington postupovat společně.

S lídry Německa, Francie, Itálie a Velké Británie se Biden také hned po jednání s Putinem spojil. V každodenním kontaktu jsou teď Američané i s Ukrajinci, s jejich prezidentem Volodymyerem Zelenským se Biden spojí ve čtvrtek.

Celistvost Ukrajiny

Na otázku, proč by se Rusko mělo zaleknout ekonomických sankcí, když jejich terčem bylo už tolikrát, Sullivan za Bílý dům odpověděl: „Prezident Biden se podíval prezidentu Putinovi do očí a řekl mu, že jsme připravení sáhnout k opatřením, která jsme nepoužili ani v roce 2014 po ruském vpádu na Krym. Detaily představujeme přímo Rusku, nechceme je zveřejňovat, ale úzce na tom spolupracujeme i s evropskými partnery. Naši experti jsou v každodenním kontaktu s klíčovými lidmi v Bruselu, aby ten balík opatření dali dohromady.“

Podle Bílého domu Biden ničím nepřistoupil na Putinův požadavek záruk, že Ukrajina nevstoupí do NATO, a zopakoval ruskému prezidentovi, že Spojené státy podporují suverenitu a územní celistvost Ukrajiny.

Podle zdrojů televize CNN už se Spojené státy připravují na variantu, že bude potřeba evakuovat americké občany pryč z Ukrajiny.

Vyslankyně Victoria Nulandová za ministerstvo zahraničí v úterý při slyšení v americkém Senátu řekla, že Putin opakuje taktiku z roku 2014, jen v mnohem větším a smrtelnějším měřítku. Případná další ruská invaze na Ukrajinu by podle ní také znamenala pozastavení dokončeného, do provozu zatím neuvedeného a kontroverze dlouhodobě vyvolávajícího potrubí Nord Stream 2, které má přivádět ruský plyn do Německa, potažmo i do Česka.