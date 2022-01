Biden má podporu progresivních voličů, ale nejedná podle toho, hodnotí Američané jeho první rok vlády

Do funkce nastupoval ve vyhrocené, ale také euforické situaci. Jako první v historii dostal hlas od víc než 80 milionů Američanů. Teď Joe Biden uzavírá svůj první rok ve funkci prezidenta USA a čtvrteční první výročí ho zastihne v naprosto odlišené situaci. Jeho popularita značně poklesla, pandemie nekončí a řada jeho hlavních slibů zatím troskotá na odporu Kongresu včetně některých členů jeho vlastní Demokratické strany. Washington 8:02 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Joe Biden | Foto: Joshua Roberts | Zdroj: Reuters

Jak vidí Bidenův první rok v Bílém domě Američané z různých částí politického spektra, zkoumal zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech.

Až na jednání Kongresu proniklo heslo, které je zašifrovanou nadávkou Joeu Bidenovi oblíbenou mezi republikány. Bidenovi kritici z tohoto tábora si také rádi lepí samolepky s jeho podobiznou k cenovkám benzínu, na americké poměry teď kvůli vysoké inflaci drahého.

A mnoho republikánských voličů Bidena stále ani neuznává za regulérně zvoleného prezidenta.

„Zřejmě bude nejhorším, nejtrapnějším prezidentem, kterého Amerika kdy měla. Pro mě osobně je velkým problémem bezpečnost. Máme do široka otevřenou jižní hranici, nikdo to nemonitoruje, přicházejí sem nelegálně lidi z víc než dvaceti zemí. Významná část Demokratické strany taky chce připravit policii o financování. A další problém, který máme, to jsou chlapci hrající v dívčích sportovních týmech. Mám dceru a nechci, aby jí někdo takhle zabíral místo, na které dřela,“ vypráví Radiožurnálu Steve z Virginie.

‚Chyby jako Obama‘

Na opačné straně jsou zatvrzelí demokrati, jako penzisti Debrah a Joshua z hlavního města Washingtonu, kteří si Bidena z principu pochvalují.

„Prosadil zákon o infrastruktuře. Je zodpovědný za reakci na pandemii, což je vzhledem k našemu systému dost náročné. Některé státy dělají přesně opačné kroky než Bidenova vláda. Snaží se prosadit zákony ke změně klimatu, víc peněz pro děti. Je to těžké, protože v Kongresu teď není žádná vůle ke kompromisu, žádní umírnění republikáni ke spolupráci, a i někteří demokrati jsou problém. Ale snaží se a my ho za to oceňujeme,“ říká Debrah.

„Kdyby nic jiného, tak nám připomněl, jak to vypadá, když je prezidentem dobrý, morální člověk. Nedosáhl všeho, co bychom rádi, ale jsme hrdí, že ho máme za lídra,“ dodává Joshua.

A mezi těmito světy existuje rozličná skupina těch, co stojí za výrazným propadem Bidenovy popularity během uplynulého roku. Chtěli dát prezidentovi šanci, kterou podle nich ale zatím promarňuje.

„Pro mě osobně znamená Biden status quo. Dělá stejnou chybu jako Obama. Má podporu progresivních voličů, ale nejedná podle toho. Musí prosadit nové volební zákony, protože jestli republikánům projde jejich snaha potlačovat volební právo, tak už se definitivně staneme banánovou republikou. Kromě volebních zákonů Biden zatím nic pořádného neudělal ani pro policejní reformu, nebo imigrační reformu. To jsou věci, které se mě jako černošky původem z Trinidadu přímo týkají. Samozřejmě ho budu volit znova, ale jsem frustrovaná a nejsem s ním zatím spokojená,“ říká Nadine o prvním roce Joea Bidena v Bílém domě.