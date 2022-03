Biden oznámil uzavření vzdušného prostoru ruským letadlům. Putina označil za diktátora

„Myslel si, že Západ a NATO nebudou reagovat, myslel si, že nás může rozdělit... Ale Putin se spletl,“ řekl šéf Bílého domu. Na úvod svého projevu ocenil Ukrajince včetně ukrajinské velvyslankyně ve Washingtonu Oksany Markarovové, která je na tribuně Sněmovny reprezentantů. Přítomní jí pak tleskali vestoje. Mnozí členové Kongresu při tom byli oděni v barvách ukrajinské vlajky nebo měli modrožluté vlaječky či jiné doplňky.

"We, the United States of America, stand with the Ukrainian people."

