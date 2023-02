Amerikanista: Biden sám sebe vnímá jako úspěšného prezidenta. 62 procent Američanů si myslí opak

Americký prezident Joe Biden ve své zprávě o stavu unie vyzdvihl, že Amerika dokáže vyjít z krizí silnější. Jiří Pondělíček, amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, si myslí, že Spojené státy ještě nemají nad krizí způsobenou pandemií a recesí vyhráno. Biden také zvažuje, že bude znovu kandidovat na prezidenta. Amerikanista ale v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. poukazuje na Bidenův vysoký věk. Praha/Washington 18:52 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joe Biden | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Americký prezident Joe Biden přednesl každoroční zprávu o stavu unie. Řekl, že příběh Ameriky je příběhem pokroku a odolnosti a že Spojené státy jsou jedinou zemí, která z každé krize vyšla silnější, než když do ní vstupovala. To se podle něj Američanům opět daří. Opravdu, pane Pondělíčku?

V tuto chvíli je možná ještě brzy oslavovat. Je ale pravda, že poslední ekonomická čísla dala prezidentovi i celé Americe jistý důvod k optimismu. Vypadá to, že nejdramatičtější fázi zdražování má Amerika už za sebou.

Naopak to vypadá podle zprávy o zaměstnanosti za leden, že Spojené státy mají velice robustní pracovní trh. Nezaměstnanost klesla na asi 3,4 procenta, což je víc, než se čekalo. A to je rekord od 60. let, od té doby Amerika nikdy neměla tak nízkou nezaměstnanost.

Biden se snaží zdůraznit úspěchy. Obávám se ale, že vzhledem k všeobecně nestabilní situaci ve světě a k obavám z předlužení Ameriky je možná ještě brzo slavit.

V posledních dnech vzbudil rozruch čínský špionážní balón v blízkosti Spojených států. Byla to výjimečná událost?

Potom vyšlo najevo, že americká armáda sledovala pohyb podobných špionážních balónů už v minulosti. Byť do té doby nenarušily americký vzdušný prostor, takže armáda nezakročila. A vlastně ani zakročit nemohla.

Takže je to poprvé, co se balón dostal skutečně do vzdušného prostoru Spojených států amerických. Zároveň to není nic, co by Čína zkoušela poprvé.

Čína trvá na tom, že šlo o balón meteorologický. Spojené státy ale tvrdí, že to byl balón vybavený špionážní technikou. Ale nejvíc se řešilo, kdy a zda alón sestřelit.

Na jednu stranu to bylo vzdušné plavidlo ve vašem vzdušném prostoru. A na druhou stranu nechcete způsobit mezinárodní incident. Zvlášť v situaci, kdy se v posledních letech zvyšovalo napětí s Čínou i kvůli Tchaj-wanu.

Administrativa Joea Bidena to celé ospravedlnila tím, že se bojí, že kdyby sestřelila balón nad pevninou Spojených států, tak že by trosky mohly někoho zranit, zabít, nebo poškodit něčí majetek.

Nakonec byl balón sestřelen nad mořem. To ukazuje, že možná byly bezpečnostní ohledy opravdu tím hlavním, co americkou vládu brzdilo.

Jaký je v současnosti postoj administrativy Joea Bidena k Číně?

Na jednu stranu je to podaná ruka, na druhou stranu zdvižený prst. Zaznělo to tak koneckonců i částečně v Bidenově zprávě o stavu unie.

Biden řekl, že je na jednu stranu ochoten s Čínou spolupracovat tam, kde to dává smysl a kde bude spolupracovat ochotná Čína. To se obecně vykládá jako spolupráce v oblastech boje proti globální změně klimatu a podobně.

Zároveň ale Biden řekl, že Spojené státy budou vždy pevně stát za svým a vždy budou bránit sebe a svoji svobodu. A Bidenovi poradci nicméně potom mírnili výrok, že Amerika by přišla Tchaj-wanu na pomoc v případě napadení Čínou.

Black Lives Matter

Jaká je ve Spojených státech atmosféra a jak je na tom hnutí Black Lives Matter?

Nejvýznamnějším tématem je teď policejní násilí. Koneckonců i nedávný případ, který Biden zmínil ve své zprávě o stavu unie, dokládá, že to téma je pořád živé a mediálně asi nejviditelnější.

Černošskou menšinu toho samozřejmě trápí víc, ať jde o příjmovou nebo majetkovou nerovnost, která je ještě větší. Ta je způsobená i tím, že Afroameričané měli historicky horší přístup k hypotékám a na realitní trh a často z něj byli různými, více či méně legálními formami vytlačováni.

Ve Spojených státech je ale vlastnictví domu první stupínek ke generačnímu blahobytu, protože se dá předávat z generace na generaci a může to být základ pro vybudování stabilnější prostředí pro rodinu. A to je něco, co právě mnoha černošským rodinám chybí.

Řeší Joe Biden i policejní násilí na Afroameričanech?

Prezident Biden v proslovu řekl, že věří, že drtivá většina policistů jsou zodpovědní a zákona dbalí lidé. A že se jedná o menšinu, která páchá zločiny.

Já ale myslím, že bude potřeba hlubší reforma. Není to jen otázka rasismus, byť rozdílný přístup k lidem podle původu hraje roli. Obecně jde i o to, jak jsou vyšetřovány případy zneužití pravomoci a podobně. Čili zodpovědnost policistů za věci, které dělají v rámci výkonu své funkce. S tím souvisí militarizace policistů na mnoha místech Spojených států.

Znovu kandidovat?

Podle průzkumu deníku The Washington Post a stanice BBC si 62 procent Američanů myslí, že Joe Biden toho za svoje prezidentství dosáhl málo, či vůbec nic. Dalších 36 procent si myslí, že toho dosáhl hodně.

Tam bude velký rozdíl v tom, jak to vnímají voliči jednotlivých stran. Ale výsledek – 62 procent – naznačuje, že zklamaní budou i mnozí demokraté, kteří možná doufali v rozsáhlejší progresivní agendu.

Předpokládám, že ti zklamaní budou spíš z levicového křídla, kteří možná Bidenovi vyčítali, že se snaží s republikány vyjednat nějaký kompromis.

Musíme si ale uvědomit, že i když měl Biden k dispozici demokratický Kongres, sněmovnu i Senát, tak ale v Senátu to rozhodně nebylo jednoduché. Demokrat Joe Manchin agendu často blokoval a Kyrsten Sinemová po listopadových volbách dokonce Demokratickou stranu opustila. To naznačuje, jak byl její hlas stabilní pro demokraty.

Když máte nejtěsnější potřebnou většinu a dva takové lidi, tak je těžké prosadit něco takzvaně na sílu. A prezident Biden musel dělat kompromisy, ať s republikány nebo se středovým a pravicovým křídlem demokratů.

Očekává se, že Joe Biden v příštích měsících ohlásí svoji opětovnou kandidaturu do čela země. Vysílá už nějaké signály?

Biden původně řekl, že se o své kandidatuře poradí s rodinou přes vánoční svátky a oznámí to po Novém roce. Myslím, že ta prodleva naznačuje, že i on sám si uvědomuje, kolik mu je let a kolik by mu bylo v době dokončení případného druhého mandátu.

V okamžiku, kdy se stávající prezident rozhodne kandidovat, tak se mu jen výjimečně postaví v primárkách jiný výrazný kandidát. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom, jeden ze zvažovaných vážných kandidátů mezi demokraty, už řekl, že pokud se bude Biden znovu ucházet o demokratickou nominaci, tak proti němu nebude stát v primárkách.

Myslím, že Biden se vnímá jako poměrně úspěšný prezident a že by pokračovat chtěl. Ale možná ho brzdí právě ohled na vlastní věk.

