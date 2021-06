Bidenova administrativa se vzdala možnosti získávat výpisy z komunikace novinářů

Americké ministerstvo spravedlnosti a Bílý dům se v sobotu oficiálně vzdaly možnosti získávat výpisy telefonní a elektronické komunikace novinářů. V minulosti tuto možnost přitom používaly při pátrání po zdroji úniků informací. O tato data podle agentury AP žádali jak republikáni, tak demokraté. Organizace na ochranu svobody tisku tuto praktiku rázně odsoudily. Washington 22:14 5. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný americký prezident Joe Biden v květnu v rozhovoru uvedl, že získávat touto cestou informace o novinářských zdrojích je „jednoduše špatné“ | Zdroj: Reuters

Praxe vyšla podle AP najevo, když zaměstnanci ministerstva spravedlnosti upozornili novináře listů The Washington Post a The New York Times a televize CNN, že si někdo během posledního roku vlády exprezidenta Donalda Trumpa tajně soudní cestu vyžádal jejich telefonní a e-mailové záznamy.

Současný americký prezident Joe Biden v květnu v rozhovoru uvedl, že získávat touto cestou informace o novinářských zdrojích je „jednoduše špatné“.

Jeho prvotní odsouzení praktiky v sobotu doprovodilo oficiální prohlášení, které novinářům přednesla mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

„Vystavení soudní obsílky na záznamy reportérů při vyšetřování úniků dat není v souladu s prezidentovou politikou směřování ministerstva,“ uvedla Psakiová.

V samostatném prohlášení mluvčí ministerstva spravedlnosti Anthony Coley uvedl, že „na rozdíl od dlouholeté praxe“ ministerstvo „nebude usilovat o nucený právní postup při vyšetřování úniků za účelem získání zdrojových informací od členů sdělovacích prostředků, kteří vykonávají svou práci,“ cituje prohlášení AP.

„Ministerstvo velmi oceňuje svobodu tisku, chrání hodnoty prvního dodatku, a je odhodláno podniknout všechny příslušné kroky k zajištění nezávislosti novinářů,“ dodal mluvčí Coley.