Bidenův syn neuspěl se žádostí o zamítnutí obžaloby. Je obviněn, že při pořízení revolveru zatajil drogy

Federální soudkyně v americkém státě Delaware odmítla smést ze stolu žalobu proti Hunteru Bidenovi, synovi amerického prezidenta Joea Bidena, týkající se držení zbraní. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters, podle níž věc směřuje k hlavnímu líčení na pozadí předvolební kampaně, v níž bude Biden starší usilovat o znovuzvolení prezidentem. Washington 12:47 13. dubna 2024

Syn současného amerického prezidenta tehdy vedl nákladný život a část jeho příjmů pocházela z manažerské pozice v ukrajinském průmyslovém aglomerátu Burisma

Bidenův syn čelí obvinění, že v roce 2018 v dotazníku zatajil užívání drog, aby si mohl pořídit revolver. Je rovněž podezřelý, že bral drogy v době, kdy zbraň vlastnil.

Americká okresní soudkyně Maryellen Noreikaová ve Wilmingtonu rozhodla proti žádosti 54letého Bidena mladšího o zamítnutí dvou bodů obžaloby, v nichž lhal o užívání nelegálních narkotik, a třetího bodu, v němž byl obviněn z toho, že bral drogy v době, kdy zbraň vlastnil. Podle vyšetřovatelů měl zbraň Colt Cobra 11 dní, během nichž si „pravidelně“ kupoval kokain.

Obviněný přiznal, že byl v dané době na omamné látce závislý, jeho právníci ale porušení zákona odmítají. Požádali proto o zamítnutí obžaloby, kterou považují za neústavní. Bidenův právní tým rovněž tvrdil, že byl prezidentův syn stíhán selektivně a že měl závaznou dohodu, která ho chránila před stíháním.

Biden junior byl obžalován poté, co se v létě nečekaně rozpadla dohoda s prokurátory o ukončení stíhání ve zbraňové kauze a o vině a trestu v případu pozdního zaplacení daní. Na základě této dohody by se Biden vyhnul vězení, plán však ztroskotal po soudním slyšení, od kterého se čekalo jeho schválení.

Rozhodnutí Noreikaové otevírá cestu k soudnímu řízení, jehož začátek je předběžně naplánován na 3. června ve Wilmingtonu.

Biden mladší rovněž čelí obvinění z daňových deliktů, i v tomto případě vinu odmítá. Podle obžaloby podané v prosinci se v letech 2016 až 2019 vyhnul placení daně z příjmu ve výši 1,4 milionu dolarů, tedy 33,3 milionu korun.

Syn současného amerického prezidenta tehdy vedl nákladný život a část jeho příjmů pocházela z manažerské pozice v ukrajinském průmyslovém aglomerátu Burisma. V případě odsouzení mu hrozí až 17 let vězení. Tento soudní proces má začít 20. června.

Republikánský kandidát a exprezident Donald Trump, který opět usiluje o znovuzvolení, sám čelí trestnímu stíhání, přičemž první z jeho čtyř obžalob by se měla dostat do fáze hlavního líčení příští týden.

Proces s Hunterem Bidenem by mohl vnést další bezprecedentní právní rozměr do kampaně před prezidentskými volbami v roce 2024, v nichž se současný prezident pravděpodobně utká s Trumpem. Dlouhotrvající kauzy kolem prezidentova syna přitom zahrnují mnoho úrovní, od etických otázek ohledně jeho podnikání, přes trestní vyšetřování až po divoké spekulace o jeho zapojení do korupčních aktivit.

Republikánští politici tyto teorie spojují i s hlavou státu, která je lídrem Demokratické strany, pro taková obvinění však nepředkládají důkazy.