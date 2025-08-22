Billboardový král podezřelý z vraždy zůstává v chorvatské vazbě
Chorvatský soud znovu prodloužil vazbu českobudějovickému podnikateli Antonu Fischerovi. Podle tamní policie je podezřelý z vraždy českého podnikatele Alexe Burkova. Fischer má zůstat ve vazební věznici v Zadaru další dva měsíce. Radiožurnálu to potvrdil Fischerův advokát.
Soud v chorvatském Zadaru jednal o prodloužení vazby už ve čtvrtek 21. srpna, na rozhodnutí si ale vzal den na rozmyšlenou. Podle informací Radiožurnálu Anton Fischer navrhl složení kauce i odebrání cestovního pasu, soud ale na tyto záruky nepřistoupil.
Máme řetězec indicií. Snadno se odsud nedostane, říká chorvatský žalobce o zadrženém Fischerovi
Číst článek
Podnikatel Alex Burkov zmizel v Chorvatsku na začátku června v době, kdy byl ubytovaný ve Fischerově apartmánu na ostrově Vir. V osudný den se spolu s Fischerem vydal potápět, zpátky do apartmánu se ale českobudějovický podnikatel vrátil sám. Spolu s Burkovem zmizela i loď, na které oba muži odpluli.
‚Vražda ze zištných důvodů‘
Chorvatští vyšetřovatelé podezírají Fischera z vraždy ze zištných důvodů. Během prvních výslechů svědků totiž zjistili, že Fischer začal s Burkovem nedávno podnikat. Společnost Fischer Investments získala letos v červnu jednoprocentní podíl ve firmě Brother Invest, která patří bratrům Alexovi a Ruslanovi Burkovovým.
Radiožurnál zjistil, že krátce po zmizení Burkova začali Fischerovi spolupracovníci vymáhat od pohřešovaného podnikatele a jeho firmy desítky milionů korun. Jen den po zmizení Burkova navíc svolali valnou hromadu, na které se pokusili firmu ovládnout.
Podnikatel Fischer podezřelý v Chorvatsku z vraždy společníka chce po zmizelém miliony
Číst článek
Soud ale na návrh Ruslana Burkova zakázal firmě Brother Invest po následující tři měsíce nakládat s majetkem, uznávat dluhy a provádět jakákoliv další důležitá rozhodnutí.
Anton Fischer je v České republice známý jako provozovatel stovek nelegálních billboardů. Společně s podnikatelem Tomášem Plánským a synem Oliverem Fischerem čelí v Česku obvinění kvůli napadání lidí, kteří jejich nelegální billboardy odstraňují.
Do Česka přišel v roce 2005 poté, co se na Slovensku přiznal k podílu na dvou únosech a třech vraždách – výměnou za svědectví proti dalším spolupachatelům ale získal novou identitu a jeho trestní stíhání za vraždy a únosy bylo tehdy zastaveno.