Billboardový král podezřelý z vraždy zůstává v chorvatské vazbě

Chorvatský soud znovu prodloužil vazbu českobudějovickému podnikateli Antonu Fischerovi. Podle tamní policie je podezřelý z vraždy českého podnikatele Alexe Burkova. Fischer má zůstat ve vazební věznici v Zadaru další dva měsíce. Radiožurnálu to potvrdil Fischerův advokát.

Policisté vyvádějí billboardového bosse Fischera z vazební věznice k soudnímu jednání

Anton Fischer ve vazební věznici v Zadaru (foto z července 2025) | Foto: Vít Kubant | Zdroj: Český rozhlas

Soud v chorvatském Zadaru jednal o prodloužení vazby už ve čtvrtek 21. srpna, na rozhodnutí si ale vzal den na rozmyšlenou. Podle informací Radiožurnálu Anton Fischer navrhl složení kauce i odebrání cestovního pasu, soud ale na tyto záruky nepřistoupil.

Podnikatel Alex Burkov zmizel v Chorvatsku na začátku června v době, kdy byl ubytovaný ve Fischerově apartmánu na ostrově Vir. V osudný den se spolu s Fischerem vydal potápět, zpátky do apartmánu se ale českobudějovický podnikatel vrátil sám. Spolu s Burkovem zmizela i loď, na které oba muži odpluli. 

‚Vražda ze zištných důvodů‘

Chorvatští vyšetřovatelé podezírají Fischera z vraždy ze zištných důvodů. Během prvních výslechů svědků totiž zjistili, že Fischer začal s Burkovem nedávno podnikat. Společnost Fischer Investments získala letos v červnu jednoprocentní podíl ve firmě Brother Invest, která patří bratrům Alexovi a Ruslanovi Burkovovým.

Radiožurnál zjistil, že krátce po zmizení Burkova začali Fischerovi spolupracovníci vymáhat od pohřešovaného podnikatele a jeho firmy desítky milionů korun. Jen den po zmizení Burkova navíc svolali valnou hromadu, na které se pokusili firmu ovládnout.

Soud ale na návrh Ruslana Burkova zakázal firmě Brother Invest po následující tři měsíce nakládat s majetkem, uznávat dluhy a provádět jakákoliv další důležitá rozhodnutí. 

Anton Fischer je v České republice známý jako provozovatel stovek nelegálních billboardů. Společně s podnikatelem Tomášem Plánským a synem Oliverem Fischerem čelí v Česku obvinění kvůli napadání lidí, kteří jejich nelegální billboardy odstraňují.

Do Česka přišel v roce 2005 poté, co se na Slovensku přiznal k podílu na dvou únosech a třech vraždách – výměnou za svědectví proti dalším spolupachatelům ale získal novou identitu a jeho trestní stíhání za vraždy a únosy bylo tehdy zastaveno. 

