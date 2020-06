Chaos v Bílém domě i jednání se spojenci i nepřáteli. Ministerstvo chce zabránit vydání Boltonovy knihy

Americké ministerstvo spravedlnosti chce zabránit vydání knihy bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona. V žalobě, kterou podalo v úterý u federálního soudu ve Washingtonu, tvrdí, že Bolton v knize zveřejní utajované informace, a ohrozí tím „národní bezpečnost“. Ministerstvo proto soud vyzvalo, aby vydal předběžné opatření a zveřejnění knihy zakázal, informovala ve středu agentura AP. Washington 6:58 17. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton | Foto: Kevin Lamarque | Zdroj: Reuters

Americký prezident Donald Trump v úterý varoval, že by Bolton mohl čelit „problému se zákonem“, pokud nezastaví vydání knihy plánované na 23. června. Trump svého bývalého poradce obvinil z toho, že by v knize mohl vyzradit utajované informace.

Boltonův právník Chuck Cooper ale uvedl, že jeho klient několik měsíců spolupracoval s odborníky při bezpečnostní radě Bílého domu, aby se ujistil, že jeho kniha žádné tajné informace obsahovat nebude. To její vydání o několik měsíců opozdilo. Podle Coopera Bílý dům obavy ze zveřejnění tajných informací využívá jen jako záminku, aby vydání knihy zdržel.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že konzultace s bezpečnostní radou Bolton sice vedl, ale nedokončil. V žalobě washingtonský soud proto vyzývá, aby vydání knihy zamezil, dokud nebude proces kontroly dokončen.

Kniha nazvaná The Room Where It Happened, A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu) se podle nakladatelství vyjadřuje k řadě témat: k chaosu v Bílém domě, ale také k hlavním aktérům, k nesouvislému a neuspořádanému rozhodovacímu procesu prezidenta a k jeho jednání se spojenci i nepřáteli, od Číny přes Rusko, Ukrajinu, Severní Koreu či Írán až po Velkou Británii, Francii a Německo.

V žalobě podané ministerstvem spravedlnosti stojí, že Bolton za knihu od nakladatelství dostal kolem dvou milionů dolarů (47,3 milionu Kč), upozornila agentura DPA.

Bolton významný post v Bílém domě zastával od dubna roku 2018 do září 2019. Trump ho z funkce propustil údajně kvůli neshodám ohledně přístupu k Severní Koreji, Íránu, Afghánistánu či Rusku.