Bílý dům odvolal šéfku důležité zdravotní agentury. ‚Nebyla v souladu s prezidentovým programem‘
Po méně než měsíci od složení přísahy odvolal Bílý dům z funkce Susan Monarezovou, šéfku amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které patří mezi nejdůležitější zdravotnické úřady ve Spojených státech. Informuje o tom server BBC News.
Od doby, kdy se funkce ministra zdravotnictví ujal kritik očkování Robert Kennedy mladší a začal oblast dramaticky měnit, vzrůstá napětí týkající se politiky veřejného zdraví, uvádí agentura Reuters.
Mluvčí Bílého domu Kush Desai ve středu pozdě večer sdělil, že Monarezová „nebyla v souladu s prezidentovým programem“, jehož cílem je „učinit Ameriku znovu zdravou“.
Odchod šéfky CDC už předtím oznámilo ministerstvo zdravotnictví, právníci Monarezové ale uvedli, že ji nikdo neodvolal a ona se rezignovat nechystá. Deník The New York Times napsal, že k jejímu odvolání zřejmě Kennedy neměl pravomoc, nakonec k němu tedy přikročil Bílý dům.
Právníci Monarezové uvedli, že důvodem tlaku byl fakt, že vědkyně „dala přednost ochraně veřejnosti před prosazováním politické agendy“, když „odmítla bezmyšlenkovitě schvalovat nevědecké a bezohledné směrnice a propustit oddané zdravotnické odborníky“. Není to podle nich o osudu jednoho úředníka, ale hlavně o systematickém rozkladu institucí zodpovědných za veřejné zdraví a umlčování odborníků.
Kvůli neshodám s novou politikou rezignovala podle agentur čtveřice vysoce postavených činitelů CDC, z nichž někteří svůj krok zdůvodnili chystanými škrty, novými doporučeními týkajícími se očkování, která podle nich ohrožují mladé Američany a těhotné ženy, či útoky na vědu a šířením dezinformací o očkování.
Jak podotýká Reuters, ministr Kennedy uskutečnil dramatické změny v očkovací politice USA, včetně zrušení federálních doporučení k očkování proti covidu pro těhotné ženy a zdravé děti či propuštění všech členů expertní poradní skupiny CDC pro očkování, které nahradil vlastnoručně vybranými poradci, mezi nimiž jsou další odpůrci očkování.