Bílý dům odvolal šéfku důležité zdravotní agentury. ‚Nebyla v souladu s prezidentovým programem‘

Po méně než měsíci od složení přísahy odvolal Bílý dům z funkce Susan Monarezovou, šéfku amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které patří mezi nejdůležitější zdravotnické úřady ve Spojených státech. Informuje o tom server BBC News.

Washington Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Donald Trump při oznámení záměru odstoupit od jaderné dohody s Íránem.

Cílem amerického prezidenta je „učinit Ameriku znovu zdravou“ (ilustrační foto) | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Od doby, kdy se funkce ministra zdravotnictví ujal kritik očkování Robert Kennedy mladší a začal oblast dramaticky měnit, vzrůstá napětí týkající se politiky veřejného zdraví, uvádí agentura Reuters. 

Mluvčí Bílého domu Kush Desai ve středu pozdě večer sdělil, že Monarezová „nebyla v souladu s prezidentovým programem“, jehož cílem je „učinit Ameriku znovu zdravou“.

Trump zakázal pálení amerických vlajek. Pár hodin nato veterán ve Washingtonu protestně jednu spálil

Číst článek

Odchod šéfky CDC už předtím oznámilo ministerstvo zdravotnictví, právníci Monarezové ale uvedli, že ji nikdo neodvolal a ona se rezignovat nechystá. Deník The New York Times napsal, že k jejímu odvolání zřejmě Kennedy neměl pravomoc, nakonec k němu tedy přikročil Bílý dům.

Právníci Monarezové uvedli, že důvodem tlaku byl fakt, že vědkyně „dala přednost ochraně veřejnosti před prosazováním politické agendy“, když „odmítla bezmyšlenkovitě schvalovat nevědecké a bezohledné směrnice a propustit oddané zdravotnické odborníky“. Není to podle nich o osudu jednoho úředníka, ale hlavně o systematickém rozkladu institucí zodpovědných za veřejné zdraví a umlčování odborníků.

‚Ameriko, jsme zpět!‘ Bílý dům si založil tiktokový účet. Síť přitom může v USA skončit, pokud se neprodá

Číst článek

Kvůli neshodám s novou politikou rezignovala podle agentur čtveřice vysoce postavených činitelů CDC, z nichž někteří svůj krok zdůvodnili chystanými škrty, novými doporučeními týkajícími se očkování, která podle nich ohrožují mladé Američany a těhotné ženy, či útoky na vědu a šířením dezinformací o očkování.

Jak podotýká Reuters, ministr Kennedy uskutečnil dramatické změny v očkovací politice USA, včetně zrušení federálních doporučení k očkování proti covidu pro těhotné ženy a zdravé děti či propuštění všech členů expertní poradní skupiny CDC pro očkování, které nahradil vlastnoručně vybranými poradci, mezi nimiž jsou další odpůrci očkování.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme