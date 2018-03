Bílý dům: Vyhoštění 60 amerických diplomatů z Ruska znamená další zhoršení vztahů

Příčinou diplomatického konfliktu je otrava dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, kteří byli hospitalizováni začátkem března v jihoanglickém Salisbury. Podle britské vlády byli otráveni chemickou látkou novičok, kterou vyvinulo Rusko.

150 diplomatů

Británie obvinila z tohoto činu Moskvu a vyhostila přes dvacet jejích diplomatů. Podobný krok tento týden udělaly tři desítky zemí, které včetně USA vyhostily přes 150 ruských diplomatů. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová uvedla, že tyto akce byly „přiměřenou odpovědí“ na případ otravy na britském území.

Rusko ve čtvrtek v reakci na postup Británie a jejích spojenců oznámilo, že vypoví stejný počet diplomatů, kolik jich dané státy vyhostily zpět do Ruska. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova Rusko také uzavře americký konzulát v Petrohradě a předvolalo si amerického velvyslance v Moskvě.

Reakce ministerstva zahraničí

Kriticky ruskou reakci vedle Bílého domu komentovalo i americké ministerstvo zahraničí. Podle jeho mluvčí Heather Nauertové je očividné, že Ruská federace nemá o dialog zájem. "Vyhrazujeme si právo odpovědět," uvedla. Poznamenala také, že USA čtvrteční ruský krok nepovažují za diplomatickou reciprocitu, neboť Washington ve spolupráci s dalšími britskými spojenci vyhostil ruské špiony.

Z šedesáti amerických diplomatů, které Rusko označilo za nežádoucí osoby, jich je podle agentury Interfax 58 z velvyslanectví v Moskvě a zbývající dva z generálního konzulátu v Jekatěrinburgu. Na odchod ze země mají čas do 5. dubna, uvedly ruské agentury. Zároveň informovaly, že konzulát v Petrohradě by měl ukončit provoz do dvou dní.

„Ruská reakce nebyla ničím nepředvídaným a Spojené státy se s ní vypořádají,“ konstatoval Bílý dům.