Bílý dům už ví, že si Putin mír nepřeje. Není jiná možnost nátlaku než americké sankce, říká Dorazín

Týden na Ukrajině začal zásadními politickými změnami. Země má od úterý novou premiérku Julii Svyrydenkovou. Do Kyjeva v ten samý den dorazil zmocněnec amerického prezidenta pro Ukrajinu Keith Kellogg. „Zdá se, že v Bílém domě si už začínají uvědomovat, že Vladimir Putin si mír za dané situace nepřeje. Chce dál ovládnout to, co si stanovil," říká pro Radiožurnál stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Rozhovor Kyjev 9:27 15. července 2025

Na jaké cíle v úterý v noci Rusko útočilo?

Rusko vyslalo podle nejnovějších informací protivzdušné obrany asi 400 dronů. Zatím nejsou hlášeny žádné vyšší počty mrtvých, zranění samozřejmě jsou jako při každém takovém velkém útoku.

Největší útoky se odehrávaly minulý týden, kdy Rusko vysílalo 500, 600 i 700 dronů, k tomu ještě balistické rakety a střely s plochou dráhou letu. V tomto ohledu byla tato noc klidnější, i když počet 400 útočných dronů, to jsou letící nálože, je také velmi vysoký.

Útočili především na severovýchod Ukrajiny, na Charkov, kde Rusko použilo dokonce letecké bomby. Dále na Dnipropetrovskou oblast, Sumskou oblast a také v Záporoží.

Jak se ve vývoji konfliktu promítnou změny v nejvyšším vedení země napadané Ruskem?

Musíme si počkat na první kroky nové premiérky. Zdá se, že tato důležitá změna byla provedena na přání prezidenta Volodymyra Zelenského, který chce teď už bývalého premiéra udělat ministrem obrany.

Současný ministr obrany Umerov pojede do Spojených států jako velvyslanec Ukrajiny, takže uvidíme, co stojí za těmito změnami, které zřejmě nebudou poslední. Zelenskyj to zdůvodnil tím, že chce dát vládě novou dynamiku.

Nová premiérka nebyla příliš známou osobností, takže to vypadá spíš na posílení role prezidentského paláce v přijímání rozhodnutí, která jsou důležitá pro Ukrajinu a zmenšení role ukrajinské vlády.

Kellogg na Ukrajině

O čem jednal emisar amerického prezidenta, generál Kellogg s ukrajinským prezidentem?

Generál Kellogg bude na Ukrajině několik dní. Nejdůležitější schůzka byla s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezidentský palác oznámil, že oba představitelé jednali o posílení protivzdušné obrany. To je pro Ukrajinu v této situaci, kdy Rusko zintenzivňuje letecké útoky, zásadní priorita.

Dále jednali o společné výrobě zbraní, prostředků protivzdušné obrany a také o dalších aspektech pokračování americké zbrojní pomoci, což je pro Ukrajinu zásadní věc.

Americký prezident Trump pohrozil uvalením až stoprocentních cel, pokud nebude do 50 dní uzavřena dohoda o ukončení války s Ukrajinou. Po setkání se šéfem NATO Ruttem v Bílém domě Trump také uvedl, že Spojené státy prodají Ukrajině nejmodernější zbraně. Nějaká reakce na toto z Ukrajiny?

Ukrajina dlouhodobě volá po posílení sankcí proti Rusku ze strany Evropy a Spojených států. Evropa už připravila 18 takových sankčních opatření proti Rusku. Rozhodující slovo mají ale Spojené státy.

Prezident Trump dlouho váhal s tím, jestli sankce proti Rusku posílit nebo naopak zmírnit a naznačit ochotu k jednání. Otevřít tak cestu ruskému prezidentu Putinovi k míru nebo k dohodě o příměří.

Zdá se, že v Bílém domě si už začínají uvědomovat, že Vladimir Putin si mír za dané situace nepřeje. Chce dál ovládnout to, co si stanovil. To znamená, ukrajinské oblasti, které Rusko vyhlásilo za své. Nebude zřejmě jiná možnost nátlaku, než ze Spojených států přijmou tvrdá sankční opatření proti Rusku po padesáti dnech.