‚Byla to opojná zkušenost‘. Trumpova dlouholetá poradkyně Conwayová ukončí působení v Bílém domě

Tým amerického prezidenta Donalda Trumpa opouští jeho dlouholetá spolupracovnice Kellyanne Conwayová. Poradkyně americké hlavy státu v noci na pondělí oznámila, že s koncem měsíce ukončí své působení v Bílém domě, protože se potřebuje více věnovat rodině. Trumpa o svém rozhodnutí informovala v neděli, píše deník The Washington Post. Washington 8:01 24. srpna 2020

List označuje Conwayovou za jednoho z nejdéle sloužících poradců Trumpa. Se současným šéfem Bílého domu tato politická konzultantka a komentátorka spolupracovala ještě před jeho kandidaturou na prezidentskou funkci.

V roce 2016 pak byla jedním ze strůjců jeho volebního vítězství. Na to navázalo její působení v roli poradkyně a mluvčí prezidenta.

Práci v Bílém domě v novém prohlášení popsala jako „opojnou“ a „pokořující“ zkušenost. Prý ale s manželem dospěla k názoru, že odchod z prezidentova týmu je momentálně správným krokem s ohledem na jejich čtyři děti, které na podzim čeká distanční školní výuka.

„Na konci tohoto měsíce se přesunu z Bílého domu,“ citovala Conwayovou agentura Reuters. „Je to stoprocentně moje rozhodnutí a můj hlas. Až přijde čas, oznámím budoucí plány. Pro tuto chvíli to bude méně drama a více máma,“ sdělila třiapadesátiletá prezidentova poradkyně.

Ještě předtím ji ale čeká vystoupení na v pondělí začínajícím nominačním sjezdu Republikánské strany, po němž odstartuje finální fáze kampaně před listopadovými volbami.

Jak píše The Washington Post, Conwayová byla od Trumpova nástupu do Bílého domu jedním z nejvýraznějších hlasů vystupujících na prezidentovu obranu. Hned na začátku jeho mandátu vzbudil velkou pozornost její výrok o „alternativních faktech“, kterým hájila nepravdivé tvrzení tehdejšího mluvčího Bílého domu Seana Spicera. Krátce nato ji kritizoval i Úřad pro vládní etiku (OGE), když v televizi prohlásila, že by si Američané měli kupovat módní zboží z obchodu prezidentovy dcery Ivanky.