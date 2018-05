Americká vláda mění pravidla biochovu z dob Baracka Obamy. Nelíbí se to ani farmářům

Když jdete ve Spojených státech do samoobsluhy, většinou máte na výběr – buď si koupit běžné potraviny, nebo si připlatit za organickou kvalitu. Ta je certifikovaná ministerstvem zemědělství, které ale právě teď v květnu definitivně zruší loňské nařízení z dob vlády Baracka Obamy. Nová pravidla měla zpřísňovat nároky na výrobu takových potravin a jejich rušení se – možná trochu paradoxně – nelíbí ani některým farmářům. Od stálého zpravodaje Maryland 18:11 4. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farmář Ron Holter před svojí kanceláří. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

V dřevěné ohradě se potulují kozy a prasečí rodinka, o kus dál na trávníku hejno slepic – a všude kolem na pastvinách v klidu, až trochu znuděně přežvykuje víc než stovka krav.

Ron Holter je pátou generací, která se stará o tuhle farmu u města Jefferson v Marylandu, a když ji skoro před čtvrt stoletím přebral od svého otce, od základů změnil režim jejího fungování.

„My se pořád budeme držet našich standardů a vyrábět v bio kvalitě,“ říká Ron Holter. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Smysl organického stylu výroby je, že chceme mít zdravější produkty, po kterých je také stále větší poptávka. Navíc se zvířaty, která se volně pasou, je míň práce, a ještě k tomu ani nemusíme nic sklízet. O farmu se staráme jen já a syn – a i tak víc a víc převládá zařizování nad manuální činností. To zpřísnění podmínek pro organické typy produktů mělo podporu statisíců lidí po celé Americe, a když vláda oznámila, že nové nařízení zruší, byl to šok,“ řekl Holter zpravodaji Radiožurnálu v USA.

Podle Holtera tím víc utrpí například chovatelé slepic, kteří dodávají na trh vejce v organické kvalitě, než farmáři jako je on, kteří se věnují hlavně chovu dobytka a prodeji mléka. Ale i tak ho tohle rozhodnutí štve.

Farmářské stavení Rona Holtera. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Dva způsoby chování – stejná premium značka

„My se pořád budeme držet našich standardů a vyrábět v biokvalitě. Jenže zvýhodní to konkurenci, která se tak přísnými pravidly neřídí, ale i tak se pořád vejde do této prémiové kategorie. A jde i o podmínky pro ta zvířata. Když někdo chová slepice jako my volně, nechává je, aby se živily přirozeně v trávě červy a žížalami, stojí to samozřejmě víc peněz, než když je máte zavřené v klecích. Ale ve výsledku si oba způsoby mohou vysloužit značku biokvality. Pro malé farmáře, kteří se opravdu snaží, to bude oproti velkochovům nevýhoda,“ říká farmář.

Farma Rona Holtera v městečku Jefferson nedaleko Marylandu. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Skupina malých producentů organických vajec či mléka si dokonce zadala inzerát v celostátním tisku, aby na chystaný krok zákazníky upozornila a proti plánu amerického ministerstva zemědělství se ohradila.

Naopak třeba Národní svaz producentů vepřového masa uvítal rozhodnutí, že taková regulace není v kompetenci vlády.

„Ano, my farmáři jsme od předchozí, Obamovy administrativy měli zřejmě větší podporu, co se standardů biokvality týče. Ale rozumím i té současné, Trumpově, proč nechce lidi zatěžovat dalšími regulacemi – takový přístup plně podporuju. Takže všechno má svoje, těžko říct, kde má být ta hranice,“ říká Ron Holter.

Sám bude i nadále do obchodů dodávat mléko pod značkou, která má náročnější standardy pro organické potraviny, než jsou ty vládní.