Biřmovaný komunista Fico dráždí křesťanské demokraty. Láká je i na boj proti ‚superpotratům‘

Slovenské Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) v poslední době začalo vysílat signály, že chce být konstruktivní opozicí vládě Roberta Fica (Směr), a ne jen nesmiřitelně válčit. Premiér i jeho ministři toho okamžitě začali využívat. O vládně-opoziční selanku ale nejde, spolupráci na zákonech střídají vzájemné urážky a obviňování. Bratislava 6:40 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Robert Fico (Směr), vlevo za ním ministr práce Erik Tomáš (Hlas) a vpravo za ním Milan Majerský (KDH) | Zdroj: TASR / Profimedia

Půl roku od parlamentních voleb drží vláda Roberta Fica (Směr) moc na Slovensku pevně v rukou a svižným tempem mění zemi k obrazu svému.

Od minulého týdne dochází ke změně ve vztahu vlády a části opozice, konkrétně KDH. Fico řekl, že je třeba křesťanské demokraty „politicky vykostit“, na druhé straně jim ale nabízí podanou ruku s výzvou, aby přestali se „zaslepenou nenávistí vůči vládě“.

‚Superpotraty‘

Křesťanskodemokratické hnutí KDH se loni na podzim povedlo dostat do parlamentu po dvou volebních obdobích mimo zákonodárný sbor, což se na Slovensku ještě nikomu nepodařilo. Hnutí získalo 6,8 procenta hlasů a skončilo v opozici vedle Progresivního Slovenska, liberálně pravicové SaS a konzervativních populistů z hnutí Slovensko (dříve OĽaNO) Igora Matoviče.

Projevilo se to na jednom z parlamentních výborů, kde premiér nabídl KDH, že by mohli společně bojovat proti adopcím dětí homosexuálními páry a také něčemu, co nazval „superpotraty“.

Adopce dětí stejnopohlavními páry na Slovensku ale nejsou povolené a předseda KDH Milan Majerský k tomu řekl, že s Ficem žádnou dohodu neuzavřel. „Ani nevím, co je to superpotrat. Není definovaný v žádné lékařské dokumentaci.“

Z dalších premiérových vyjádření pak vyplynulo, že tímto novotvarem myslí ústavní právo na potrat. V poslední době jej prosadila například Francie a Fico odmítá i snahy o zařazení tohoto práva do Charty základních práv EU.

Majerský k Ficovým nabídkám dále řekl, že pokud by do parlamentu přišly dobře připravené zákony řešící tyto hodnotové či kulturně-etické otázky, podpoří je. „Máme je zakotvené v programu. Musíme být principiální a budeme hlasovat pro,“ nevyloučil spolupráci šéf KDH.

Biřmovaný komunista Ficův Směr je z ekonomického pohledu levicovou stranou a na liberálně-konzervativní ose zastává jednoznačně tradicionalistické postoje. Ostatně soupeřem, na kterého útočí nejčastěji a dává mu za vinu nejvíce věcí, je opoziční Progresivní Slovensko. I to Fica v poslední době jakožto předlistopadového komunistu sbližuje se slovenskou katolickou církví. Svou komunistickou minulost kromě klanění se u hrobu Gustáva Husáka nyní připomíná daleko méně než to, že byl v dětství pokřtěn a že je i biřmován. V minulosti přitom na dotaz, zda věří v Boha, odpověděl zamítavě. To už je však dnes minulostí. Podle Fica „progresivní svět“ potlačil hodnotové a etické otázky do neakceptovatelných míst a situaci může pomoci uklidnit církev. „Dostáváme se do obrovských extrémů. Musím uznat stabilizující roli církve na Slovensku,“ prohlásil nedávno.

Odstřely šelem i 13. důchody

Zmíněné kulturně-etické otázky však ani zdaleka nejsou jediným bodem, na němž se KDH se současnou vládní koalice alespoň částečně shodne.

Tato televize už není objektivní, řekl Fico o RTVS. Zákon o její proměně projedná vláda ve středu Číst článek

Velké mrzení ve zbytku opozice vyvolal dopis KDH adresovaný Evropské komisi, v němž strana žádá, aby Slovensku nebyly zastaveny fondy z plánu obnovy. Komise totiž v několika zprávách Bratislavu informovala, že například rušení speciální prokuratury jde proti principům právního státu.

„Nechceme, aby za přešlapy této vlády byl potrestaný občan,“ vysvětlilo KDH svůj krok. Dodalo, že má sice samo vážné výhrady ke změnám v justici, žádá ale, aby byla respektovaná národní suverenita a aby za to nebyli Slováci finančně trestáni.

Křesťanští demokraté navíc nyní spolupracují s ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou (za SNS) na zákonu umožňujícím odstřel medvědů, rysů a vlků v rizikových situacích.

Podle poslance KDH Františka Mikloška byla konkrétně tato spolupráce politicko-společenským pragmatismem, jelikož jde o palčivý problém. „Naši starostové a místní poslanci na nás v tom tlačí,“ ozřejmil postup své strany.

‚Na východě nic není.‘ Slovenské pohraničí by mohl nastartovat vstup Ukrajiny do EU Číst článek

Dodal však, že například v otázce zpřísňování interrupcí není důvod Ficovi věřit. I kvůli jeho slovům o „vykosťování“.

KDH navíc nemá problém podpořit současného ministra investic, regionálního rozvoje a informatizace Richarda Rašiho na uvolněné místo předsedy parlamentu po zvolení Petra Pellegriniho prezidentem. Zbytek opozice mimo KDH jej volit nemíní.

V neposlední řadě křesťanští demokraté vládu podpořili i v hlasování o třináctých důchodech. Ministr práce Erik Tomáš (Hlas) za to opozičním poslancům poděkoval, s Majerským si podal ruku.

Podle šéfa KDH hlasovali jeho poslanci pro, i když měli vícero výhrad. Od ministra dle něj ale výměnou požadovali, aby vláda zachovala daňový bonus na děti, nesahala na druhý důchodový pilíř a ani nezvedala daně.

Spolupráce, nebo boj?

Tomáš už ale v pátek popřel, že by takovéto garance dával. Naopak zveřejnil video s názvem „Farizejské KDH opět lže! Jako parazit se přisálo k 13. důchodům“, kde se vysmál KDH, že si chtělo přivlastnit vládní úspěchy a špatně si interpretovalo dohody před hlasováním.

„Kdybych věděl, že se zachovají takto nekorektně, tak panu Majerskému po hlasování ruku nepodám,“ řekl Tomáš.

Za paktování s vládou čelí KDH kritice ostatních opozičních stran, křesťanští demokraté to však odmítají. „KDH na rozdíl od zbytku opozice podporuje i dobré koaliční zákony, které mají hlavu a patu a můžou Slovensku pomoci,“ vysvětlil místopředseda strany Igor Janckulík, kterého však mrzí, že vláda do KDH kope.

Poslankyně SaS Vladimíra Marcinková KDH před spoluprací s vládou varuje. Tvrdí, že Ficovi jde otevíráním těchto citlivých témat o překrytí vlastních kauz. „Kolegové, neskákejte do pasti této mafiánské vlády,“ apelovala.

Róbert Fico práve teraz na parlamentnom výbore pre európske záležitosti poslancom KDH: “Ja vám ponúkam, poďme sa rozprávať o zákaze adopcií detí homosexuálnymi pármi. Poďme sa rozprávať o zákaze superpotratov.”

Prosím, kolegovia z KDH, neskočte do pasce tejto mafiánskej vlády. — Vladimira Marcinková (@MarcinkovaV) April 17, 2024

„Hlavním cílem KDH je cílit na umírněné voliče vládní koalice, hlavně strany Hlas, kteří jsou trochu konzervativnější. Ale způsob, jakým to dělá, není šťastný. Ohledně hlasování pro třinácté důchody argumentují neuvěřitelným způsobem. V překladu vlastně říkají, že sice hlasovali pro věc, která bude stát půl miliardy eur, ale dohodli se s vládou, že to nebude nijak sanovat. KDH z toho nevychází dobře a vypadají spíš jako užiteční idioti,“ zhodnotil komentátor Denníku N Filip Obradovič.

Závan mečiarismu. Změní syn bývalého šéfa policie slovenskou tajnou službu na nástroj pomsty? Číst článek

Vládní koalice zároveň na KDH tímto částečným přitažením vytváří tlak i proto, že nevynechá jedinou příležitost, aby hnutí častovala, že je málo konzervativní.

„Těžko se mi dívá na to, jak KDH spolupracuje s Progresivním Slovenskem. Je to úplně v rozporu s tím, co byste měli zastávat,“ vzkázal šéf koaliční SNS Andrej Danko křesťanským demokratům, když v prezidentských volbách podpořili Ivana Korčoka.

„Však je to neuvěřitelná hanba. KDH by měla být konzervativní strana, měla by být v národně-konzervativním levicovém táboře, který má dnes na Slovensku většinu. Skutečný konzervatismus dnes spíš reprezentuje SNS a do velké míry i Směr,“ zhodnotil místopředseda parlamentu Ľuboš Blaha (Směr).

Spolupráce Směru a KDH přitom není tak neprošlapanou cestou, jak by se mohlo zdát. Byť spolu obě strany nikdy nevládly, po volbách 2006 se na tomto tématu vedení KDH vnitřně rozštěpilo. Těsná menšina špiček křesťanských demokratů byla vládní spolupráci se Směrem nakloněná.

Před deseti lety během jednobarevné vlády Směru pak například obě partaje dokázaly najít shodu v kulturně-etické oblasti. Společně protlačily ústavní definici manželství jako výlučného sňatku jednoho muže a jedné ženy.