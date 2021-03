Ve Francii poprvé draží více než 600 bitcoinů zabavených hackerům. Aukce přilákala i cizince

Na 611 bitcoinů zabavených hackerům přijala do aukce, která se koná z větší části na síti, aukční síň Kapandji Morhange. Bitcoiny byly při otevření v devět hodin ráno nabízeny za vyvolávací cenu 23 250 eur (asi 608 tisíc Kč). Prodávat se je podle AFP většinou dařilo za 40 tisíc eur za bitcoin, což po připočtení aukčního poplatku 14,28 procenta zhruba odpovídalo aktuální tržní ceně kolem druhé hodiny odpolední.

Aukční síň bitcoiny nabízí v dopoledním obchodování ve 437 lotech od 0,11 do dvou bitcoinů a odpoledne ve 41 lotech od pěti do 20 bitcoinů. Do aukce se zaregistrovalo 1600 lidí, což je podle organizátorů výrazně více než při tradičních prodejích. Zapojují se do ní nejen Francouzi, ale občané Belgie a Británie. Předložit museli osobní doklady a ti, kteří měli zájem o dražší loty, složili kauci 10 tisíc eur. Vydražené bitcoiny budou posléze převedeny ze zabezpečeného účtu do kryptoměnové peněženky každého z budoucích majitelů.

„Udělali jsme dobře, že jsme si dali načas,“ řekla AFP k přípravě akce její organizátorka Ghislaine Kapandjiová. Když se aukce loni v září začala chystat, pohybovala se cena bitcoinu kolem 10 tisíc dolarů, a tedy daleko od historického vrcholu přes 60 tisíc dolarů, na který se vyšplhal o víkendu.

Ve Francii je to první aukce tohoto typu. Jinde ve světě se ale pořádají už léta. Úplně první se konala v roce 2014 ve Spojených státech, poté následovaly Kanada, Austrálie, Belgie nebo Velká Británie. Společnost Kapandji Morhange přiznává, že se jejich zkušenostmi nechala inspirovat.

Virtuální měny zadržené z kriminální činnosti získal v minulosti již i český Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V současnosti připravuje jejich prodej ve výběrovém řízení na svých stránkách. Aktuálně úřad chystá nabídku na 0,42352938 jednotek virtuální měny bitcoin. To při současném kurzu je zhruba 500 tisíc korun.