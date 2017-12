'Praním bitcoinů vydělala tisíce pro Islámský stát.' Newyorčanku zatkla policie přímo na letišti

27letá Zoobia Shahnazová si podle vyšetřovatelů podvodně vypůjčila 85 000 dolarů, aby nakoupila bitcoiny ve prospěch teroristů. Teď je ve vazbě bez možnosti kauce a hrozí jí desítky let odnětí svobody, informovala v pátek BBC. Obhájce Shahnazové svou klientku brání, prý jen pomáhala uprchlíkům v Sýrii. New York 7:00 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin (ilustrační snímek). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Shahnazová je Američanka pákistánského původu, která žije v New Yorku a do letošního června pracovala jako laboratorní technička v jedné z nemocnic na Manhattanu.

Nyní ji však newyorské úřady drží ve vazební věznici bez možnosti kauce. Prokuratura tvrdí, že Shahnazová podvodně vypůjčila 85 000 amerických dolarů, aby nakoupila bitcoiny a další kryptoměny. Vytěžené peníze pak měly podle vyšetřovatelů posloužit k financování teroristického hnutí Islámský stát.

DOPORUČUJEME: Bulharsko se topí v bitcoinech. Zabavilo je zločincům, teď v nich má přes tři miliardy dolarů Číst článek

Bitcoin, jehož hodnota v posledních měsících raketově vzrostla (k pátku 15. prosince byl na téměř 18 000 dolarech, pozn. red.), je zločinci opakovaně zneužíván ke kriminálním účelům a praní peněz, připomíná BBC.

Vyšetřovatelé uvedli, že Zoobia Shahnazová si letos v červenci obstarala pákistánský cestovní doklad a zarezervovala si letenku do Pákistánu, ovšem s přestupem v Istanbulu. Odtud údajně zamýšlela odjet do Sýrie.

Policisté Shahnazovou zatkli přímo na Mezinárodním letišti Johna F Kennedyho v New Yorku. U sebe měla 9500 dolarů v hotovosti - tedy těsně pod povoleným limitem 10 000, jež lze z USA vyvézt bez nahlášení.

Prohlídka elektronických zařízení Shahnazové odhalila četná vyhledávání materiálu spjatého s takzvaným Islámským státem, informuje BBC.

Bankovní podvod a praní peněz

Úřady 27letou ženu obvinily z bankovního podvodu, praní peněz a spiknutí za účelem praní peněz. Shahnazové hrozí až 20 let odnětí svobody za každý z případů praní peněz a až 30 let odnětí svobody za bankovní podvod.

Její obhájce Steve Zissou svou klientku brání tím, že do zahraničí posílala peníze, aby pomohla uprchlíkům v Sýrii. "To, co viděla (v souvislosti se syrskou válkou, pozn. red.), v ní vyvolalo odhodlání zmírnit utrpení syrských uprchlíků a všechno, co podniká, dělá za tímto účelem," cituje Zissoua BBC.