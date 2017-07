Bitva s Islámským státem skončila, utrpení civilistů v Mosulu trvá dál

Od počátku bojů opustil své domovy v Mosulu a v přilehlých vesnicích zhruba milion lidí. Mnozí z nich se ocitli v přeplněných táborech ve venkovských oblastech, jiní našli útočiště, kde se dalo.

Celé čtvrti druhého největšího iráckého města skýtají apokalyptické obrazy. Ti, kdo se už odvážili k návratu, našli své domovy v ruinách, zničené školy, nemocnice a obchody, nefunkční infrastrukturu. A ještě stále jim hrozí ostřelování a další nástrahy.

„Konec boje o Mosul v žádném případě neznamená i konec utrpení obyvatel. Humanitární krize nejenže přetrvává, ale může se ještě zhoršit,“ cituje agentura Reuters ze zprávy Norské rady pro uprchlíky, jedné z mnoha mezinárodních a vládních organizací, které se snaží o pomoc civilistům a obnovu těžce zkoušeného města.

Uprchlický tábor v Mosulu. | Foto: Azad Lashkari | Zdroj: Reuters

Překonání krize je přitom pro politickou budoucnost Iráku prioritou. Země se snaží zajistit stabilitu, překonat sektářskou animozitu a konečně se vymanit z následků konfliktu, který se rozhořel v roce 2003, kdy Američany vedené síly podnikly do Iráku invazi.

Uprchlíci nic nemají, vydělat peníze téměř nejde

Ale jak dokazuje situace v jednom z uprchlických táborů, který navštívili reportéři agentury Reuters, nebude to vůbec jednoduché. Ve stanovém městečku ležícím na vyprahlé planině poblíž Mosulu, kde kdysi bývalo biblické město Ninive, se tísní dvě tisícovky rodin.

Na jedné straně jsou šťastné, že unikly do bezpečí před tříletou hrůzovládou Islámského státu. Na druhé straně však i po osvobození města z jeho nadvlády, cítí obyvatelé města frustraci a hlavně obavy z budoucnosti.

Muhamad Jasím pracoval šestnáct let jako dělník a snažil se vydělávat na živobytí i pod vládou džihádistů. Před šesti týdny, v závěrečných fázích bitvy o město, musel se ženou a dětmi uprchnout. „Režim Islámského státu byl velice tvrdý, nebyla žádná práce, jen utrpení a strach,“ svěřuje se Jasím, jehož rodina opustila v chvatu veškerý svůj majetek.

Děti v mosulském uprchlickém táboře. | Foto: Suhaib Salem | Zdroj: Reuters

„Bál jsem se o životy svých dětí, musel jsem odejít,“ říká muž, sedící nečinně ve stanu. Je to začarovaný kruh. Rodina nemá peníze, vydělat je tu téměř nelze. Jídla je málo. A na otázku, kdy se půjde domů, jen pokrčí rameny. „Nemám ponětí,“ říká. Do Mosulu se dosud odvážilo vrátit jen třiadvacet rodin, dodává agentura Reuters.

Zmíněný tábor, kam se uchýlili hlavně lidé ze západního Mosulu a okolních vesnic, byl otevřen koncem května pod záštitou Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a irácké vlády. Podle Reuters se zdá, že je celkem dobře organizovaný a zásobovaný, je tam škola i zdravotnické zařízení. Problémy s dodávkami vody se po čase podařilo vyřešit.

Mezi obyvateli tábora najdete lidi z celého společenského spektra, od zemědělců až po obchodníky. Správce tábora Ali Saleh z francouzské humanitární agentury ACTED, se snaží, pokud to jde, řešit problémy i žádosti. Třeba o práci. „Není to snadné, lidé jsou frustrovaní. Ale je to jen začátek, uvidíme za pár měsíců,“ podotýká.

Stánky a nemocnice v uprchlickém centru

V táboře rychle vyrostly prodejní stánky s pečivem, ovocem a zeleninou. I když je to proti předpisům, vedení tuto činnost toleruje. „Mnoho lidí si tak vydělávalo na živobytí už předtím. Pokud uzavřeme obchody, nebudou mít nic,“ vysvětluje Saleh.

Na plné obrátky funguje i místní nemocnice. Lidé tam přicházejí hlavně s horečkou, střevními problémy a nákazami všeho druhu. Každodenně tam ošetří asi čtyři stovky pacientů. Lékaři zatím nemají problémy s nedostatkem léků a vybavení, budoucností si ale nejsou jistí.

Starší muž si nechává holit vousy v táboru Hamam al-Alil v Mosulu. | Foto: Suhaib Salem | Zdroj: Reuters

Více než 300 žen ztratilo muže a musejí se o rodiny postarat samy. Jsou tam děti bez rodičů, o většinu z nich se však podle arabských tradic starají příbuzní nebo jiné rodiny. Některé děti byly nalezeny přímo v rozvalinách města.

„Utrpěly hluboké fyzické a psychické rány a potřebují čas na uzdravení,“ cituje Reuters z aktuální zprávy Dětského fondu OSN, UNICEF. Podle ní více než půl milionu dívek a chlapců prožilo v Mosulu noční můru a do života si ponesou trýznivé trauma.

Život v některých čtvrtích kdysi kvetoucího města se přece jen vrací do normálních kolejí. Hlavně ve východní části, kterou vládní síly obsadily už v lednu. Obchody a trhy jsou už v provozu, některé však fungují v kulisách připomínajících měsíční krajinu. Navíc se tam odehrávají sporadické boje. Poslední bojůvky radikálů, držící se v nepřehledných zákoutích, o sobě dávají stále vědět.

UNICEF zásobuje vodou půl miliónu obyvatel. Centrální městská nemocnice je v rozvalinách, klinika v západní části Mosulu se však vrací k běžné rutině. Ubývají válečná zranění, i když jich tam denně několik ošetří. Lékaři však registrují mnoho dehydrovaných a podvyživených dětí. Ale děti také přicházejí na svět. Během posledních dvou týdnů se jich tam narodilo na sto padesát.

„Vítězství v Mosulu je pro Irák určitě počátkem nové éry. Doufáme, že tato nová etapa bude obdobím usmíření a rekonstrukce,“ cituje Reuters velvyslance Evropské unie v Iráku Patricka Simonneta, který ve středu Mosul navštívil.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.