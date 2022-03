Srbové v Putinovi vidí spojence kvůli Kosovu. Je to křivda, se kterou nevyrovnali, míní Igor Blaževič

„Všichni v Evropě neseme částečně spoluvinu za ten dlouhý appeasement, který jsme dělali směrem k Putinovu režimu. Žijeme dlouho v pohodlném a bezpečném světě a svým způsobem dál věříme, že ho můžeme ochránit před tím, co se děje kdekoli ve světě,“ řekl Českému rozhlasu Plus lidskoprávní aktivista, dokumentarista a zakládající člen organizace Člověk v tísni Igor Blaževič. Praha 17:32 16. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidskoprávní aktivista Igor Blaževič | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Nedával by to ale za vinu ani Německu či politice Angely Merkelové, protože my jsme s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem podle něj žili vlastně úplně stejně.

„Maďarsko a Orbán nese asi stejný díl viny jako Německo, přestože to má větší váhu. Taky proto si myslíme, že Němci mají větší zodpovědnost. Ale Francie až do roku 2020 prodávala Rusku zbraně a svým způsobem i Emmanuel Macron dodnes lavíruje s nějakým svým plánem.“

Podle Blaževiče Evropa neumí dělat světovou politiku. „Je to asi geneticky zakotveno v evropském přístupu k geopolitice. Myslíme si, že může naši bezpečnou Evropu zachovat bez převzetí onoho obrovského risku, podle kterého neseme odpovědnosti za pořádek světa.“

Srbové vs. Rusové

Srbové jako jedni z mála na světě dál podporují režim Vladimira Putina, dokonce proběhly demonstrace několika tisíců podporovatelů invaze na Ukrajinu. „Já jsem Bosňan, jsem z druhé strany frontové čáry. Ale v podstatě mne to nepřekvapuje,“ přiznává.

„Putinova podpora je v Srbsku opravdu reálná.“ Igor Blaževič

„Dobře znám tu hloubku a slepotu srbského nacionalismu. Pokud o tom uvažuji racionálně a analyticky, tak Putinova podpora je v Srbsku opravdu reálná. To znamená, že vybočuje z toho, co se teď děje v Česku i jinde v Evropě. Zároveň je ,vymanufaktorovaná‘ politickým marketingem, takže není hluboká.“

Pokud někdo tvrdí, že to souvisí s nějakým kulturním, náboženským, historickým propojení s Ruskem, je na omylu. Svou část viny nese i současný srbský prezident Aleksandar Vučić, který vždy lavíroval mezi Evropou a Putinem.

„V dubnu ale bude mít volby, jestli je vyhraje – a pravděpodobně ano –, myslím, že jeho odklon od Evropy bude mnohem jednoznačnější.“

„Srby vymanufaktorovala chobotnice ruského hybridního vlivu, který tam je veliký. Proto, že se v jednu chvíli Západ i Evropa geopoliticky stáhli, takže to vakuum Rusové jen vyplnili. Podpora Putina je tam tak reálná, ale není tak velká, jak by se zvenčí mohlo zdát,“ uvažuje Igor Blaževič.

Většina Srbů v Putinovi nevidí hrozbu, ale spojence.

„Vidí ho jako spojence kvůli Kosovu. To je ta zásadní křivda, se kterou se Srbové nesrovnali. Zásadní vina, se kterou se nikdy jako národ nevyrovnali. Takže žijí v neuznání vlastní odpovědnosti – a proto Rusko potřebují. Jako někoho, kdo je podporuje v té jejich ideologické slepotě a v diplomatickém postavení světa,“ uzavírá,

Celou Osobnost Plus Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.