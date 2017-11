V Haagu odsouzený bosenský Chorvat při čtení verdiktu vypil 'jed'. Potvrdili mu trest 20 let

Slobodan Praljak, jeden ze šesti bosenských Chorvatů, jimž tribunál v Haagu ve středu potvrdil tresty kvůli válečným zločinům proti Bosňákům, během čtení rozsudku vypil tekutinu, kterou jeho právnička označila za jed. Soudce slyšení pozastavil a povolal lékaře, uvedla agentura Reuters. Tribunál ve středu potvrdil svá dřívější rozhodnutí: Praljakovi 20 let či 25 let pro expremiéra samozvané chorvatské republiky Jadranka Prliće. Haag 11:57 29. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slobodan Praljak, bývalý velitel bosenskochorvatských ozbrojených sil, během čtení verdiktu zaklonil hlavu a napil se z malé lahvičky či sklenky. | Foto: ICTY | Zdroj: Reuters

Agentura Reuters z místa informuje, že Praljak během čtení verdiktu zaklonil hlavu a čehosi se napil z malé lahvičky či sklenky. "Nejsem válečný zločinec, nesouhlasím s tímto rozsudkem," řekl Praljak bezprostředně předtím.

"Můj klient říká, že dnes dopoledne vypil jed," uvedla Praljakova obhájkyně Nataša Faveau-Ivanovićová.

Předsedající soudce proces pozastavil a nechal přivolat lékaře.

Dnes 72letý Slobodan Prajlak za války v Bosně a Hercegovině (1992-1995) velel ozbrojeným silám bosenských Chorvatů. Odvolací proces v Haagu kromě něj rozhodoval o dalších pěti bosenskochorvatských vůdcích, mimo jiné i expremiérovi samozvané Chorvatské republiky Herceg-Bosna Jadrankovi Prlićovi.

Odpovědnost nadřízeného

Šestice u odvolacího soudu napadla dřívější verdikty, které nad ní Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu vynesl za pronásledování Bosňáků (bosenských Muslimů), jejich věznění, mučení i za rozstřílení známého mostu v Mostaru. Soudce v Haagu zdůrazňoval například vraždy civilistů ve vesnici Duša v dnešní Bosně a Hercegovině.

Obžaloba v odvolání žádala pro šestici přísnější tresty, obhajoba naopak volala po zproštění viny.

Někdejší bosenskochorvatští velitelé před haagským tribunálem poprvé stanuli už v roce 2006 a na první rozsudek čekali sedm let. Dokázat provinění lidí, kteří nebyli bezprostředními pachateli válečných zločinů, je totiž složitější.

V minulosti to pro Radiožurnál potvrdila i někdejší česká soudkyně tribunálu Ivana Janů. Přímé viníky odsoudila za 4 měsíce, v případě politika a generála to trvalo mnohem déle: „V případě těch dvou, kdy to trvalo dva roky a šest měsíců, se uplatňovala odpovědnost nadřízeného za páchání trestných činů dole. A toto se vždy prokazuje o dost obtížněji."

'Architekti zločinných záměrů'

Obžaloba označila Prliće a další obviněné za architekty zločinného záměru dosáhnout dominantního postavení Chorvatů v Bosně. Kvůli tomu přišly o domov desítky tisíc Bosňáků a tisíce jich přebývaly ve strašlivých podmínkách v zadržovacích táborech.

Saja Corcićová, která věznění přežila, původní tresty pro obviněné ve výši 10 až 25 let, po vynesení verdiktu přivítala. "Že byla uznaná jejich vina mi stačí. Zbavilo to zodpovědnosti čestné Chorvaty a katolíky, kteří za to nemůžou. Viníci mají jméno," řekla.

Bylo to vůbec naposledy, kdy ICTY k válce v zemích bývalé Jugoslávie rozhodoval: tribunál, ustanovený OSN v roce 1993, ukončí příští měsíc po téměř čtvrtstoletí svou činnost. Na konci letošního roku mu vyprší mandát.

Svůj poslední verdikt haagský tribunál vynesl jen týden po odsouzení bosenskosrbského generála Ratka Mladiće. Jeho odvolání už bude řešit Mechanismus OSN pro mezinárodní trestní tribunály, před kterým stane i politický vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžić.