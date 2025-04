Zemřel papež František. Katolickou církev vedl 12 let, byl známý svými progresivními názory

Na Velikonoční pondělí ráno zemřel papež František, informoval Vatikán. Bylo mu 88 let. Papež trpěl v poslední době vážnými nemocemi, mezi únorem a březnem byl více než měsíc v nemocnici. V neděli krátce pozdravil věřící při kázání Urbi et orbi (Městu a světu). V čele katolické církve byl papež František, který pocházel z Argentiny, 12 let. Aktualizujeme 10:01 21. 4. 2025 (Aktualizováno: 10:52 21. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František | Zdroj: Profimedia

František byl hospitalizován v polovině února kvůli zánětu průdušek a zápalu plic. V nemocnici strávil 38 dní a propuštěn byl 23. března. Od té doby se několikrát nečekaně objevil na veřejnosti, k věřícím však pronesl jen krátké pozdravy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nekrolog papeže Františka

Navzdory svému zdravotnímu stavu papež František v neděli pozdravil desetitisíce věřících z balkonu vatikánské svatopetrské baziliky, tradiční poselství Urbi et orbi (Městu a světu) za něj ale přečetl hlavní papežský ceremoniář Diego Ravelli.

Papež nejprve pokynul tisícům věřících na Svatopetrském náměstí. Pozdravil je slovy „veselé Velikonoce“ a podle agentury AP jeho hlas zněl nejsilněji od propuštění z nemocnice. „Ať žije papež,“ provolával dav v odpovědi.

Poté se asi na 15 minut vydal ve svém papamobilu na Svatopetrské náměstí, kde žehnal věřícím. V neděli dopoledne se také na pár chvil soukromě setkal s americkým viceprezidentem J. D. Vancem.

První papež z Jižní Ameriky

Jorge Mario Bergoglio se například stal prvním papežem z jezuitského řádu. A už samotné jméno, které si zvolil bylo novinkou. Jako první ze svatých otců si totiž pro svůj pontifikát jako vůbec první vybral jméno inspirované svatým Františkem z Assissi.

„Jak víte, je povinností konkláve dát Římu jeho biskupa. Zdá se, že mí bratři kardinálové museli jít až konec světa, aby jej našli, ale tak to dopadlo,“ uvedl papež.

Ve svém projevu po jmenování takzvaným římským biskupem, jak bývá funkce papeže označována, narážel na to, že je prvním svatým otcem z Jižní Ameriky. Pocházel totiž z Argentiny, kde jako dítě navštěvoval církevní školu Matky božího milosrdenství. Tam se často vracel a ptal se sestry Rózy, kterou si z mládí ještě pamatoval, jaký jako malý byl.

„Ptal se jí, jaký jsem byl a ona na to, že byl si čert. A když odešel, vyprávěla mi, jak byl strašně hodný a jak skvělou měl. Rodinu prý jen zkrátka rád poslouchal historky o tom, jaký byl čerchmant,“ uvedla před pár lety pro Radiožurnál sestra představená.

Návštěva Slovenska

Do Česka Papež František během svého působení nezavítal, ocitl se ale jen několik kilometrů od českých hranic, když v roce 2021 navštívil Slovensko. I tehdy se projevila jeho skromnost, kdy nechtěl, aby jeho sedes, tedy křeslo pro svatého otce, působilo jako trůn. Čtveřice architektů a architektek proto navrhla křeslo i pódium tak, aby se neplýtvalo materiálem a aby to působilo skromným dojmem.

Při návštěvě Košic také prokázal, že chce být, jak sám říkal, papežem pro chudé. Navštívil tehdy sídliště, známé jako vyloučenou lokalitu Luník IX, kde žijí převážně Romové. Ti ho přivítali modlitbou v romštině.

V roce 2021 přijel papež František na Slovensko. Navštívil mimo jiné romskou komunitu v Prešově | Zdroj: Profimedia

Progresivní názory

V čele katolické církve se věnoval rovnosti pohlaví, jako první z římských biskupů myl nohy ženě a mimo jiné také umožnil ženám zastávat vysoké úřednické pozice v církvi nebo být ministrantkami. Oficiálně nezměnil postoj katolické církve k homosexuálům, ve svých vyjádřeních ale mírnil ostré postoje církve. V roce 2022 například vyzval rodiče homosexuálních dětí, aby je nezatracovali, ale poskytli jim podporu.

„Řekl bych, nejprve se modlete, neodsuzujte, veďte dialog, snažte se porozumět, poskytněte svému synovi nebo dceři trochu prostoru,“ řekl k tématu.

Kromě všech svých prvenství drží papež František pravděpodobně ještě jedno. Stal se nejspíš prvním svatým otcem, který v minulosti pracoval jako vyhazovač v nočním klubu.

Vyzýval k míru

Soustavně se papež František vyslovoval k aktuálnímu dění. Například vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa před jeho lednovou inaugurací, aby podporoval mír a snažil se o společnost bez nenávisti a diskriminace. Podobně kritizoval válečné tažení Izraele v Pásmu Gazy, když humanitární situaci na tomto izolovaném palestinském území označil za „velmi vážnou a ostudnou“.

Válku na Ukrajině odsoudil papež František několikrát a vyzval „ty, kteří mají osud války ve svých rukou“, aby s ním přestali. Jeho výrok loni na jaře, aby Ukrajina vyvěsila bílou vlajku a zahájila jednání s Ruskem, však vyvolal odmítané reakce a diplomatickou roztržku. Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin poté uvedl, že papež myslel bílou vlajkou vyjednávání, a ne kapitulaci.

V centru Františkovy pozornosti byla pomoc lidem znevýhodněným, zdravotně postiženým, chudým či migrantům. „Ať se Evropa vyznačuje solidaritou, která překračuje její hranice a která by ji mohla dostat do centra dějin. Skutečné bohatství spočívá v dělení se s těmi, co jsou kolem nás,“ vyzval třeba v září 2021 během návštěvy Slovenska papež, který dlouhodobě vyjadřoval solidaritu s uprchlíky. Opakovaně také kritizoval „nacionální populismus“, který viděl třeba v Maďarsku.