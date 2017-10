Britská policie zasahuje v zábavním parku proti ozbrojenému muži. Incident nespojuje s terorismem

Britská policie podle BBC osvobodila dvojici rukojmích, které v anglickém Nuneatonu zadržoval útočník se zbraní. Informace o zraněných nejsou.

Portál Coventry Telegraph uvedl, že útočník měl brokovnici se zkrácenou hlavní.



Místní médi informovaly, že na místě je vrtulník a zásahové vozidlo.

Jeden ze svědků oznámil BBC, že viděl v objektu policejní těžkooděnce.

Další svědky Pettettová, která se nachází v restauraci Frankie a Bennys, popsala situaci: "Skrývám se na toaletách asi s 20 dalšími lidmi."

#Nuneaton

Eyewitness says the hostage taker in #Nuneaton has “brought a hostage to the front door” to show he’s “serious” pic.twitter.com/azBMJhCB2b