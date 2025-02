Blíží se konec příměří v Gaze. Netanjahu koordinuje kroky s USA, katarská jednání stále nezačala

Katar je plně zaměstnaný rozhovory o druhé fázi příměří v Pásmu Gazy. Oznámilo to katarské ministerstvo zahraničí. Americké televizi Fox News tím odpovědělo na dotaz, jak se katarské vedení staví k plánům Donalda Trumpa na vysídlení Pásma Gazy. Katar je důležitým prostředníkem v jednáních o příměří mezi Izraelem a Hamásem, jejichž druhá fáze už měla začít. Od stálého zpravodaje Dauhá 13:37 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden měla začít jednání o druhé fázi příměří, což se neděje (ilustrační foto) | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

V Kataru by měla začít jednání o druhé fázi příměří, ale panuje kolem nich ticho. Katarské ministerstvo zahraničí se zcela neurčitě vyjádřilo, že má plné ruce práce s jednáními, ale oficiálně jejich začátek neoznámilo.

Obecně se má za to, že se čekalo na cestu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do Spojených států na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Paralelně ve Washingtonu Netanjahu jednal se Spojenými státy o dalším postupu v jednáních o příměří.

Jednat se mělo začít v Kataru už počátkem tohoto týdne, aby se druhá fáze příměří stihla dojednat do konce února, kdy končí první fáze. Je třeba se podívat na to, že fáze jsou různě podmíněné a je otázkou, zda Hamás nepřestane naplňovat už první fázi – tedy zda nepřestane propouštět další rukojmí s odvoláním na to, že Izrael neplní dohodu, protože zatím nejedná o druhé fázi, jak bylo původně stanoveno.

Gazané chtějí zůstat

Dosavadní dohody o příměří zatím neřešily budoucnost Pásma Gazy ani osud Hamásu v něm, o tom se mělo jednat až v dalších etapách. Teď je tu vyjádření jednoho z hlavních aktérů dohody o příměří, Spojených států, že v Gaze nemá zůstat nejen Hamás, ale ani Palestinci. Tohle musí zákonitě ovlivnit přístup Hamásu k dalším jednáním. Tím spíš, že Hamás není ani zdaleka tak vojensky na kolenou, jak původně izraelské vedení slibovalo.

Channel 13, jedna z izraelských televizních stanic, si udělala průzkum, kde vyšlo, že 72 procent Izraelců by plán na vysídlení Pásma Gazy podpořilo.

V Pásmu Gazy by možná část lidí dočasné vysídlení za lepším životem uvítalo, zároveň je tam velká část lidí, kteří říkají, že když už přežili válku, tak v tuhle chvíli nemá smysl, aby odcházeli. Chtějí budovat.

Jeden obyvatel Pásma Gazy k tomu pro Radiožurnál řekl: „Trump nás chce všechny odsunout někam do Egypta, do Jordánska, nevím kam. Ale tady to lidé odmítají, nikdo nechce odcházet. Kam bych měl jít třeba já? Opustit svou zemi, své město, svůj dům, svou práci, začít život úplně znovu? Kdybychom byli chtěli Gazu opustit, udělali jsme to už na začátku války.“

Nedá se tedy předpokládat, že by velká část obyvatel chtěla skutečně dobrovolně Gazu opouštět. Stále ale dobíhá první fáze příměří, v příštích týdnech by měl Hamás propustit ještě 20 izraelských rukojmích. Právě teď by ale měla začít jednání o druhé fázi, což se neděje. Otázkou je, jestli i první fáze doběhne tak, jak má.