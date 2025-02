Blíží se rozuzlení slovenské vládní krize. Ve hře jsou přesuny i rozpůlení jednoho ministerstva

Trvalo dlouho, než se do řešení koaličních sporů vložil premiér Robert Fico (Směr). Jeho koaliční partneři z Hlasu a Slovenské národní strany (SNS) nedokázali udržet jednotu svých poslaneckých klubů a zaplatí za to tím, že přijdou o některá svá ministerstva. Bolestivé to bude zejména pro šéfa SNS Andreje Danka, jehož vysněný resort sportu a cestovního ruchu by měl připadnout rebelující skupince poslanců kolem Rudolfa Huliaka (Národní koalice). Bratislava 15:12 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Národní koalice Rudolf Huliak (vlevo) a premiér Robert Fico (vpravo) | Foto: Jozef Jakubčo | Zdroj: Petit Press / Profimedia

O rekonstrukci vlády mluví koaliční špičky v posledních dnech otevřeně, klíčové bylo, že se premiér Fico do řešení vložil osobně. Po mnoho měsíců totiž situaci v koalici nechával na stranických předsedech.

„Nastal posun v jednáních, vložil se do toho premiér a dělá všechno pro to, abychom koalici do březnové schůze parlamentu konsolidovali a mohli fungovat ve standardním režimu,“ potvrdil v neděli v TA3 poslanec SNS Roman Michelko.

Fico přiznal, že řešení sporů v koalici ho stojí mnoho energie. Ve videu na facebooku uvedl, že se blíží definitivní rozuzlení vládní krize, které povede buď k dalšímu plnění programového prohlášení vlády, nebo k předčasným volám.

„Řešení krize, kterou způsobily Hlas a SNS tím, že neudržely svoje poslanecké kluby, mi bere mnoho energie,“ uvedl premiér. Volby jsou podle něj ale ještě daleko. Pokud nebudou předčasné, řádné parlamentní volby by měly být v září 2027.

Fico svým koaličním partnerům Matúši Šutajovi Eštokovi (Hlas) a Andreji Dankovi (SNS) už dříve pohrozil, že pokud si neudělají ve svých poslaneckých klubech pořádek, rekonstrukce vlády se jim nebude líbit.

Trio koaličních stran mělo původně 79 poslanců ze 150, nyní kontroluje ale jen 72. Své čtyři hlasy ale vládě nabízí zástupci Národní koalice, tzv. huliakovci. Jde o poslance zvolené za SNS Rudolfa Huliaka, Pavola Ľuptáka a Ivana Ševčíka a navíc Romana Malatince zvoleného původně za Hlas.

V parlamentu je ještě skupinka tří jiných nespokojených poslanců zvolených za Hlas. Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš byli ze strany vyloučeni a předseda Matúš Šutaj Eštok jim popřál „příjemný pobyt v opozici“, hlásí se k nim ale i Ján Ferenčák, který ve straně i klubu Hlasu zůstává.

Ministerské rošády

Směr a Hlas mají nyní ve vládě po sedmi resortech a SNS tři. Při rekonstrukci jsou podle informací ze slovenských médií i dle veřejných prohlášení koaličních politiků tři ministerstva, dva v případě Hlasu a jeden SNS.

Očekává se, že ministr pro investice Richard Raši (Hlas) se přesune na dlouhodobě neobsazený post předsedy parlamentu a ve funkci jej nahradí jeho spolustraník Peter Kmec. Tato rošáda by ale uvolnila dosavadní Kmecův post místopředsedy vlády pro plán obnovy.

Podle informací Markízy tuto funkci premiér nyní nabízí rebelujícím skupinkám poslanců, případně by si ji nechal pro některého ze svých spolustraníků.

Podobně zamotaná je situace i ohledně resortu SNS, který si žádají huliakovci. Původně chtěli ministerstvo životního prostředí vedené Tomášem Tarabou a kritizují i ministryni kultury Martinu Šimkovičovou (oba za SNS), nejpravděpodobnější ale je, že si sáhnou na resort sportu a cestovního ruchu.

„Vyjádřili jsme zájem na této vládě participovat. Je logické, že chceme mít i člena vlády,“ říká Huliak. „Nevybíráme si, zkrátka budeme pracovat, ať už je to kultura, životní prostředí nebo cestovní ruch a sport,“ doplnil.

Bolestivá ztráta

Ve hře totiž je jeho případné rozdělení či sdílení více politickými subjekty. Při první variantě by se tento resort rozdělil na dva úřady, který by se každý zabýval jednou částí jeho agendy. Při druhé variantě by například huliakovci získali možnost jmenovat ministrem svého nominanta a SNS by si ponechala vliv přes některého ze státních tajemníků (náměstků).

Cestovní ruch a sport jsou ale pro šéfa SNS Danka srdeční záležitostí a klíčovou součástí stranického programu. Vytvoření tohoto resortu bylo jeho velkým politickým snem. Vzniklo 1. února 2024 spojením spíše okrajových agend jiných ministerstev a původně jeho zaměstnanci seděli v kancelářích ministerstva dopravy. Řídí jej Dušan Keketi (za SNS).

I proto by pro Danka bylo bolestivé, kdyby měl resort odevzdat Huliakovi, za jeho pomoci se SNS vrátila do parlamentu, ale loni na podzim se oba muži rozkmotřili a vyměnili si salvu nadávek.

„Ještě nevíme, jaký ďábel pokoušel Huliaka, aby dělal takové problémy,“ uvažoval na podzim Danko. „Andrej Danko by měl přestat flirtovat s alkoholem a možná mu začne ta jedna buňka, co mu zůstala, něco napovídat, že jsem se mu rok snažil vysvětlit, v čem vnímám problém,“ opáčil Huliak.

Od té doby se oba muže snažili usmířit mnozí koaliční politici včetně premiéra Fica, ale neúspěšně.

Pokud by se o vedení ministerstva měly dělit Dankova SNS a Huliakova Národní koalice, je otázkou, jak stabilním řešením by to bylo.