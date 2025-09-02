‚Blízká komunikace, drahý přítel‘. Putin v Číně řekl, že usiluje o vyrovnaný a přínosný vztah
Čínský prezident Si Ťin-pching se v Pekingu sešel se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, informují tiskové agentury. Putin, jehož zemi se Západ snaží odříznout od zdrojů příjmů kvůli ruské agresi na Ukrajině, krátce před setkáním uvedl, že usiluje o vyrovnané a oboustranně přínosné vztahy.
Putin v úterý nazval čínského prezidenta drahým přítelem a poděkoval mu za přijetí. Čína podporuje Rusko v jeho válečném tažení tím, že odebírá ruské suroviny, které jsou kvůli západním sankcím v dalších částech světa obtížně prodejné.
„Naše blízká komunikace odráží strategickou povahu vztahů Ruska a Číny, které jsou na bezprecedentně vysoké úrovni,“ uvedl podle Reuters Putin na videu zveřejněném krátce před schůzkou Kremlem.
Ke schůzce se přidal i mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch a Putin ocenil rovněž vztahy s jeho zemí.
Putin přijel do Číny mimo jiné na středeční oslavy 80. výročí japonské kapitulace, která na začátku září 1945 definitivně ukončila druhou světovou válku. V této souvislosti prohlásil,že společné oslavy konce války mají zvláštní význam.
Před příjezdem do Pekingu se Putin ve městě Tchien-ťin zúčastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Také jednal s indickým premiérem Naréndrou Módím, v plánu má schůzky s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, tureckým lídrem Recepem Tayyipem Erdoganem nebo slovenským premiérem Robertem Ficem.