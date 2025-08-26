Blokáda dálnice a demonstrace před domy ministrů. Izraelci protestují proti vládě, chtějí konec války
V Izraeli v úterý ráno začaly demonstrace za propuštění rukojmích držených v Pásmu Gazy teroristickým hnutím Hamás. Demonstranti přerušili provoz na některých významných silničních tazích a shromáždili se před domy některých ministrů. Akce by měly pokračovat po celý den, píše izraelský tisk.
Část izraelské veřejnosti vládu kritizuje, že se dostatečně nesnaží o propuštění izraelských rukojmích v Pásmu Gazy.
V Izraeli se nyní projednává návrh na příměří, se kterým souhlasil Hamás a který počítá během 60 dní s předáním zhruba poloviny rukojmích. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit vyjednávání.
Již dříve řekl, že prioritou Izraele je nyní propuštění všech rukojmích najednou a ukončení války za izraelských podmínek. Izraelská armáda chystá obsazení města Gazy a okolí, kde Hamás možná drží některá rukojmí, což zvyšuje obavy o jejich život.
Demonstranti zablokovali v úterý ráno několik silničních tahů včetně klíčové dálnice u Tel Avivu. Další lidé se pak shromáždili před domy šéfa diplomacie Gideona Saara a dalších ministrů. Čtou tam jména rukojmích a vyzývají k jejich záchraně, píší izraelská média.
V Pásmu Gazy zůstává na pět desítek rukojmích, jen zhruba 20 jich je podle poznatků tajných služeb naživu. Panují ale obavy, že počet živých rukojmích by nakonec mohl být ještě nižší. V minulých týdnech média zveřejnila záběry a snímky některých rukojmích, z nichž byl patrný jejich křehký zdravotní stav.
Hamás při svém útoku na izraelské území ze 7. října 2023 unesl zhruba 250 lidí, dalších 1200 bylo podle místních úřadů zabito. Ve válce v Pásmu Gazy podle úřadů kontrolovaných Hamásem zahynulo zhruba 62 700 lidí.