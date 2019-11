Bloomberg se přihlásil do prezidentských voleb v USA. Zda bude kandidovat, není stále jasné

Americký miliardář Michael Bloomberg se ve čtvrtek formálně přihlásil do prezidentských voleb v USA jako demokratický uchazeč. Vyplývá to z příslušného formuláře, který elektronicky podal u Federální volební komise. Tarini Partiová, politická reportérka listu The Wall Street Journal na twitteru poznamenala, že podle jejích informací je to další krok ke kandidatuře, o které se ovšem Bloomberg ještě definitivně nerozhodl. Washington 20:06 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg | Foto: Chris Aluka Berry | Zdroj: Reuters

Fakt, že Bloomberg se ještě s konečnou platností nerozhodl, zda se bude o prezidentský úřad ucházet, napsala s odvoláním na jeho poradce také agentura Reuters.

Zakladatel vlivné mediální říše a bývalý newyorský starosta kandidaturu zvažuje dlouhé týdny. Už také vyplnil přihlášky do demokratických primárek v několika státech USA, aby si zajistil případnou účast.

Sedmasedmdesátiletý Bloomberg přemýšlel o kandidatuře již v roce 2016, ale svůj záměr nakonec odvolal. Pokud se odhodlá nyní, způsobí to podle listu The New York Times mezi demokraty zemětřesení.

S využitím svého obrovského jmění, s liberálním centristickým programem a s kontakty v politickém establishmentu bude podle newyorského deníku vážným soupeřem bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který je zatím mezi demokratickými uchazeči o prezidentskou kandidaturu favoritem.