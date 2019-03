Omezení pro Boeingy 737 MAX 8 přibývá. Nově je usadily na zem Nový Zéland, Fidži a Bermudy

Nový Zéland, Fidži a Bermudy ve středu pozastavily provoz letounů Boeing 737 MAX 8 a MAX 9. Už v předešlých hodinách řada zemí z celého světa uzavřela svůj vzdušný prostor pro tyto typy letadel. Opatření souvisejí s obavami ohledně bezpečnosti po nedělní havárii stroje Boeing 737 MAX 8. Kanada tento krok zatím neplánuje, zvažuje ho ale Argentina a další jihoamerické státy, uvedla agentura Reuters. Wellington 6:52 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boeing 737 MAX 8 | Foto: David Ryder | Zdroj: Reuters

„Jedná se o dočasné opatření, budeme nadále sledovat situaci a analyzovat informace, které se týkají bezpečnostních rizik z provozu systému Boeing 737 MAX,“ uvedl šéf novozélandského úřadu civilního letectví Graeme Harris.

Kde nesmí létat Boeing 737 MAX 8 Etiopie

Austrálie

Čína

Indonesie

Evropská unie

Jižní Korea

Malajsie

Mongolsko

Omán

Singapur

Velká Británie

Nový Zéland

Fidži

Bermudy Zdroj: ČTK

Jedinou společností, které se opatření týká, je Fiji Airways, ostatní aerolinky létají na Nový Zéland s jinými typy letadel. Stejný krok jako Nový Zéland ve středu učinily také Fidži a Bermudy.

Kanada v tuto chvíli pozastavení provozu jmenovaných letounů Boeingu nechystá, pokud se však objeví informace naznačující, že problém existuje, je připravena okamžitě jednat. Prohlásil to ministr dopravy Marc Garneau.

O uzavření svého vzdušného prostoru pro zmíněné stroje jedná Argentina a další jihoamerické státy. Jak uvedl šéf argentinského úřadu pro civilní letectví Tomás Insausti, o této možnosti diskutují představitelé leteckých úřadů regionu a plánují přijmout skupinové rozhodnutí. Jednotlivé státy ale nejmenoval.

Provoz Boeingů 737 MAX 8 a MAX 9 pozastavila už v úterý Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Letadla těchto typů nesměla nad Evropu od 20 hodin. Do problémů se kvůli tomu dostaly dva stroje s cestujícími, které mířily do Prahy. Jeden letěl z Dubaje, druhý z Kapverdských ostrovů. Nakonec první přistál v Ankaře a druhý v Tunisu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí aerolinek Smartwings Vladimíra Dufková, kterým obě letadla patřila.